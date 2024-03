Líder em desarmes no Baianão, lateral Hugo Moura é aposta do Barça | A TARDE

Dono da terceira melhor campanha da primeira fase, o Barcelona de Ilhéus vai enfrentar o Vitória na semifinal do Campeonato Baiano. Em busca da classificação à final, a Onça Pintada aposta em Hugo Moura.

Aos 24 anos, o lateral-direito tem a maior nota entre todos os atletas da posição que disputam o estadual. Além disso, lidera o ranking de desarmes em uma única partida desta edição, ao desarmar oito vezes na vitória por 1 a 0 sobre o Jacuipense. Os dados são da plataforma Sofascore.

"Sabemos que serão dois jogos muito difíceis, mas vamos trabalhar bem nesta semana para que possamos surpreender o Vitória. Esperamos fazer valer o mando de campo no primeiro jogo e buscar a classificação na casa do adversário", disse o atleta.

Titular em todos os nove jogos que o Barcelona fez até aqui, Hugo Moura é o jogador de linha que mais atuou pela equipe neste Baianão. Vale destacar que, após mais de 800 minutos em campo, o defensor levou apenas um cartão amarelo.

"Feliz com o meu desempenho no estadual, mas sempre buscando melhorar. Agora é continuar com esse mesmo foco, ajudando meus companheiros, para que possamos alcançar os nossos objetivos na competição", concluiu o jogador.

O primeiro duelo entre Barcelona e Vitória está marcado para domingo (10), às 16h, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. A partida de volta acontece no dia 17 de março, também às 16h, no Barradão.

Carreira

Alagoano do distrito de Luziápolis, em Campo Alegre, Hugo Moura tem boa parte da carreira profissional construída em Sergipe. No estado, o lateral atuou por clubes como Confiança, Lagarto e Atlético Gloriense, onde disputou a elite do Campeonato Sergipano em 2023.

Após defender o Atlético Gloriense, Hugo Moura vestiu a camisa do Vitória da Conquista. Pelo time baiano, marcou quatro gols em dez jogos da segunda divisão estadual. Antes de chegar ao Barcelona de Ilhéus, ele ainda passou pelo Tuna Luso. O lateral disputou a Série D com a equipe paraense, e anotou um gol de pênalti no mata-mata.