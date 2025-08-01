Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRONTA!

Liga das Nações: Bernardinho confirma retorno de titular para semifinal

Seleção masculina de vôlei volta a figurar entre os quatro melhores após quatro anos

Por Marcello Góis

01/08/2025 - 9:58 h
Seleção Brasileira Masculina de Vôlei está pronta para a semifinal da Liga das Nações
Seleção Brasileira Masculina de Vôlei está pronta para a semifinal da Liga das Nações -

A Seleção Brasileira masculina de vôlei está pronta para encarar a Polônia neste sábado, 28, às 8h, pela semifinal da Liga das Nações (VNL), em Ningbo, na China. O técnico Bernardinho divulgou a lista dos 14 jogadores relacionados para o duelo, com o retorno do central Judson como principal novidade.

Judson, titular durante a fase classificatória da VNL, ficou de fora das quartas de final contra a China por dores nas costas. No seu lugar, Matheus Pinta entrou em quadra e teve desempenho sólido, marcando 10 pontos na vitória por 3 sets a 1.

Por opção técnica, o oposto Chizoba e o ponteiro Maicon não foram incluídos na relação, mas seguem à disposição para a próxima partida do Brasil no torneio.

Na outra semifinal, Itália e Eslovênia se enfrentam neste sábado, 2, às 4h. A final será no domingo, 3, às 8h, enquanto a disputa pelo terceiro lugar ocorre às 4h, ambos no horário de Brasília.

Confira os jogadores relacionados para a semifinal entre Brasil e Polônia:

Levantadores: Brasília e Cachopa
Opostos: Alan e Darlan
Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lukas Bergmann e Lucarelli
Centrais: Flavio, Judson, Matheus Pinta e Thiery
Líbero: Maique

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Vôlei Brasil (@cbvolei)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasil x Polônia Liga das Nações relacionados vôlei

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Seleção Brasileira Masculina de Vôlei está pronta para a semifinal da Liga das Nações
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Seleção Brasileira Masculina de Vôlei está pronta para a semifinal da Liga das Nações
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Seleção Brasileira Masculina de Vôlei está pronta para a semifinal da Liga das Nações
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Seleção Brasileira Masculina de Vôlei está pronta para a semifinal da Liga das Nações
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x