Liga das Nações: Bernardinho confirma retorno de titular para semifinal

Seleção Brasileira Masculina de Vôlei está pronta para a semifinal da Liga das Nações - Foto: Mauricio Val / FV Imagem / CBV

A Seleção Brasileira masculina de vôlei está pronta para encarar a Polônia neste sábado, 28, às 8h, pela semifinal da Liga das Nações (VNL), em Ningbo, na China. O técnico Bernardinho divulgou a lista dos 14 jogadores relacionados para o duelo, com o retorno do central Judson como principal novidade.

Judson, titular durante a fase classificatória da VNL, ficou de fora das quartas de final contra a China por dores nas costas. No seu lugar, Matheus Pinta entrou em quadra e teve desempenho sólido, marcando 10 pontos na vitória por 3 sets a 1.

Por opção técnica, o oposto Chizoba e o ponteiro Maicon não foram incluídos na relação, mas seguem à disposição para a próxima partida do Brasil no torneio.



Na outra semifinal, Itália e Eslovênia se enfrentam neste sábado, 2, às 4h. A final será no domingo, 3, às 8h, enquanto a disputa pelo terceiro lugar ocorre às 4h, ambos no horário de Brasília.



Confira os jogadores relacionados para a semifinal entre Brasil e Polônia:

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Alan e Darlan

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lukas Bergmann e Lucarelli

Centrais: Flavio, Judson, Matheus Pinta e Thiery

Líbero: Maique