Liga das Nações de Vôlei: Seleção masculina vence Holanda de virada

- Foto: Divulgação/FIVB

O Brasil venceu de virada a seleção da Holanda, na última semana da fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei masculino, nesta terça-feira, 18, em partida disputada em Manila, nas Filipinas. O Brasil perdeu o primeiro set por 26x24, no entanto se recuperou e venceu os três seguintes, pelos placares de 25x23, 31x29 e 25x20.



Com o resultado, o Brasil alcançou a sexta vitória em nove jogos no torneio e segue na zona de classificação para a fase final. A vitória fez com que a Seleção Brasileira chegasse aos 19 pontos, subindo três posições e ficando na terceira posição. Na quarta-feira, 19, os brasileiros estão de folga e podem ser ultrapassados pela França e a Polônia.



O Brasil volta à quadra na quinta-feira, às 8h (de Brasília), quando enfrentam os Estados Unidos. Canadá e França são os últimos adversários do Brasil na fase classificatória da Liga das Nações.



A Partida



Como demonstrado pelo placar de 26x24 (em favor da Holanda), o primeiro set foi de equilíbrio entre as equipes. O oposto Nimir, um dos maiores pontuadores da Liga das Nações, anotou 11 pontos no set inicial, desequilibrando a favor da Holanda.

Oposto holandês Nimir deu trabalho ao Brasil | Foto: Divulgação/FIVB

No set seguinte, o oposto brasileiro Darlan fez a diferença, anotando 10 pontos - Nimir marcou 7. Em mais uma parcial equilibrada, o Brasil fechou em 25x23, empatando a partida.



Na terceira parcial, a mais equilibrada da partida, os holandeses cometeram mais erros que o esperado. Nimir marcou mais 12 pontos, no entanto, o Brasil fechou o set em 31x29, com um bloqueio de Flávio.



O quarto e último set foi o mais tranquilo, em relação ao placar: 25x20 em favor do Brasil. Darlan novamente se destacou com 7 pontos, no entanto coube ao seu irmão Alan a missão de fechar a parcial e confirmar a vitória brasileira.

Darlan foi um dos grandes destaques brasileiros na partida | Foto: Divulgação/FIVB

Ao final desta última rodada (de um total de três), avançam à derradeira fase as sete melhores equipes e o país que sedia as finais - este ano é a Polônia. As quartas de final, semifinais e finais acontecem no formato mata-mata, entre 27 e 30 de junho.



Participam da Liga das Nações de Vôlei 2024 Alemanha, Argentina, Brasil, Bulgária, Canadá, Cuba, Eslovênia, Estados Unidos, França, Irã, Itália, Japão, Holanda, Polônia, Sérvia e Turquia.