Liga das Nações feminina: Espanha fecha fase de grupos com vitória | A TARDE

A Espanha, já classificada para o 'Final Four' da Liga das Nações feminina, fechou a fase de grupos nesta terça-feira, 5, com uma vitória por 5 a 3 sobre a Suécia, em Málaga.

O jogo se complicou para as espanholas, após o gol de Julia Zigotti Olme logo aos 40 segundos.

Embora Salma Paralluelo tenha empatado minutos depois (11'), as suecas abriram uma vantagem de dois gols antes do intervalo, por intermédio de Kosovare Asllani (14') e Stina Blackstenius (29').

A partida, que colocou as atuais campeãs mundiais contra a seleção número 1 do ranking da Fifa, correspondeu às expectativas do público local, que queria uma reação de 'La Roja'.

No segundo tempo, Athenea del Castillo (51'), Mariona Caldentey (78' e 89') e Fiamma Benítez (81') viraram o placar para fechar a fase de grupos com 5 vitórias e uma derrota, sofrida na última sexta-feira contra a Itália em Pontevedra (3-2), horas depois de a Espanha ter confirmado a classificação para a fase final após a derrota da Suécia para a Suíça (1-0).

No Final Four, que será disputado de 21 a 28 de fevereiro, a 'Roja' disputará sua classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Para garantir presença no evento na capital francesa, do qual participam apenas três nações europeias, a seleção espanhola precisa vencer o duelo semifinal, determinado pelo sorteio do dia 11 de dezembro.

As outras três classificadas e possíveis adversárias são Holanda, França e Alemanha.

Em caso de derrota, a Espanha continuará com chances de ir a Paris caso a França, sede dos Jogos Olímpicos e, portanto, já classificada automaticamente, chegue à final. Nesse caso, a vaga viria com vitória na partida que vale o terceiro lugar.