Liga divulga detalhamento dos jogos das finais do NBB

A Liga Nacional de Basquete divulgou o detalhamento dos jogos entre São Paulo e Franca na briga pelo título da edição de 2023 do Novo Basquete Brasil (NBB). A decisão começa no sábado, 27, às 15h, no Ginásio Pedrocão, no interior de São Paulo, mesmo palco do quinto jogo, caso seja necessário, programado para o dia 10 de junho.

O Tricolor da capital paulista chega na sua segunda final da história. A equipe confirmou a presença na final depois de varrer o maior campeão da NBB, o Flamengo, por 3x0. Já o Franca vai defender o bicampeonato depois de uma vitória emocionante em cima do Minas, por 3x2.

As equipes já se enfrentaram 12 vezes durante os últimos anos, com três vitórias para os paulistas e nove vitórias para os francanos. No último duelo, no dia 07 de janeiro, quem levou a melhor foi o Sesi Franca, com direito à uma das maiores pontuações da temporada (105 a 101) e prorrogação. Entretando, as equipes estão longe de serem desconhecidas, quando já se enfrentaram em diversas decisões, como nas finais do Paulista de 21 e 22, e nas semifinais do NBB 21/22. Esse confronto tem escrito diversas histórias, além de ter sido palco para diversos recordes e marcos no basquete brasileiro, tornando o duelo um já conhecido “Clássico do NBB”.

Calendário:

JOGO 1 – 27/05 (Sábado) – 15h – Ginásio do Pedrocão

JOGO 2 – 31/05 (Quarta-feira) – 20h – Ginásio do Morumbi

JOGO 3 – 03/06 (Sábado) – 15h – Ginásio do Morumbi

JOGO 4 – 08/06 (Quinta-feira) – 17h30 – Ginásio do Pedrocão*

JOGO 5 – 10/06 (Sábado) – 15h – Ginásio do Pedrocão*

*Se necessário

Todos as partidas serão transmitidos pelo Youtube do NBB, ESPN, SporTV, NBA App e TV Cultura (Com exceção ao Jogo 2).