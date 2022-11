Liga Futebol Forte nega negociação com o Mubadala Capital

A Liga Forte Futebol informou nesta segunda-feira, 14, que não teve nenhuma proposta feita pela empresa Mubadala Capital pela LFF e não existe qualquer compromisso de exclusividade de negociação com nenhum investidor.

Em nota, a liga disse que os patrocinadores XP Investimentos, Alvarez & Marsal e LiveMode são exclusivos no mercado e contratados pela LFF para conduzir todas as negociações com investidores. Atualmente, existe um processo em curso de recebimento de várias propostas.

Por fim, a empresa reafirmou que sua crença é de que as distribuições de receitas sejam equilibradas é o ponto da partida da LFF para criar uma liga uma liga forte no Brasil (confira a nota na íntegra abaixo).

NOTA OFICIAL

Diante das recentes notícias na imprensa, a Liga Forte Futebol (LFF), em nome dos 25 clubes que a compõem, gostaria de informar que:

- As empresas XP Investimentos, Alvarez & Marsal e LiveMode são as interlocutoras exclusivas com o mercado, contratadas pela LFF para conduzir todas as negociações com investidores, grupos de mídia e parceiros comerciais de uma forma geral;

- Há um processo em curso de recebimento de propostas de investidores para a Liga Forte Futebol, liderado pela XP Investimentos, que continuará a ser conduzido de forma confidencial;

- Não houve recebimento de proposta da empresa Mubadala Capital pela LFF e não existe qualquer compromisso de exclusividade de negociação com nenhum investidor. Ao contrário, alguns investidores já manifestaram interesse e todas as propostas serão analisadas.

A LFF reafirma sua crença de que a distribuição equilibrada das receitas é o ponto de partida para criarmos uma liga forte no Brasil. O maior exemplo de sucesso do mundo é a Premier League, em que a diferença de receita entre o maior e o menor clube é de 1,5x. Não por acaso, a Liga Inglesa é a que gera maiores receitas e terá o maior número de craques na Copa do Mundo do Catar. É nos exemplos positivos que a Liga Forte Futebol continuará a mirar para que a liga brasileira se torne uma das 3 maiores do mundo.