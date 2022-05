Liverpool empata com Benfica e vai às semifinais da Champions

O Liverpool selou sua classificação para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa ao empatar com o Benfica em 3 a 3 nesta quarta-feira,13, em Anfield, depois da vitória por 3 a 1 na ida em Lisboa.

TNT Sports Brasil

O próximo adversário dos 'Reds' na Champions será o Villarreal, que ontem eliminou o Bayern de Munique em plena Allianz Arena.

Antes do jogo de hoje, os torcedores dos 'Reds' fizeram um mosaico na arquibancada que mostrava o número 97, em alusão ao número de mortos na tragédia de Hillsborough, que na próxima sexta-feira completará 33 anos.

Desde o início, a vantagem conseguida no jogo de ida fez o Liverpool encarar o jogo de maneira tranquila. O técnico Jürgen Klopp deixou de fora o egípcio Mohamed Salah e o senegalês Sadio Mané e escalou um trio ofensivo com Luis Díaz, Roberto Firmino e Diogo Jota.

Mas não foi nenhum deles que abriu o placar para o time inglês. Aos 21 da primeira etapa, o francês Ibrahima Konaté aproveitou cobrança de escanteio de Kostas Tsimikas e fez de cabeça.

Dois minutos depois, o uruguaio Darwin Núñez marcou para o Benfica, mas o gol foi anulado por impedimento.

Aos 32, os portugueses conseguiram o empate com Gonçalo Ramos, que recebeu livre e bateu no canto direito do goleiro Alisson.

No segundo tempo, o Liverpool voltou à frente no placar aos 10 minutos. Em jogada pela esquerda, Diogo Jota aproveitou erro da defesa do Benfica e cruzou para Roberto Firmino só empurrar para o gol.

Com esse panorama tão favorável, Klopp aproveitou para fazer mudanças no time. James Milner deu lugar a Thiago Alcântara e Salah entrou para a saída de Jota.

Aos 20, o Firmino voltou a marcar, dessa vez escorando de primeira uma bola lançada na área em cobrança de falta de Tsimikas.

O Benfica, no entanto, não se entregou e chegou mais uma vez ao empate, com o ucraniano Roman Yaremchuk, aos 28, e o uruguaio Darwin Núñez (aos 37), mas a poucos minutos do fim ainda faltavam dois gols para levar o jogo para a prorrogação.

Antes do apito final, cada time ainda teve um gol anulado por impedimento.

O Liverpool, seis vezes campeão da Europa, volta às semifinais da Champions depois de três anos, sendo que na última vez em que esteve nessa fase foi campeão, em 2019.

Para o Benfica, a eliminação na Champions deixa o time sem pretensões para o resto da temporada, já que os 'encarnados' estão longe da briga pelo título no Campeonato Português e foram eliminados da Copa de Portugal nas oitavas de final.

"Estamos decepcionados com o resultado, mas o mais importante é nos classificarmos para as semifinais da Liga dos Campeões. Agora que o jogo acabou, estamos focados no jogo deste fim de semana contra o Manchester City, que é superimportante para nós", disse Konaté depois da partida.

"Se um dia eu me classificar para uma semifinal da Liga dos Campeões e não ficar satisfeito, você pode me bater. Não faria sentido. Fizemos sete mudanças (no time titular) por boas razões", explicou Klopp.

Liverpool 3x3 Benfica - Jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões

Gols: Liverpool: Konaté (21), Firmino (55, 65); Benfica: Ramos (32), Yaremchuk (73), Núñez (81)

Estadio: Anfield Road

Árbitro: Serdar Gözübüyük (HOL)

Liverpool: Alisson - Ibrahima Konaté, Joe Gomez, Joël Matip, Konstantinos Tsimikas - James Milner (Thiago Alcantara 58), Jordan Henderson (cap) (Fabinho 58), Naby Keita - Roberto Firmino (Divock Origi 90+2), Diogo Jota (Mohamed Salah 57), Luis Díaz (Sadio Mané 66). Técnico: Jürgen Klopp.



Benfica: Odisseas Vlachodimos - Gilberto Junior (Gil Dias 90+1), Nicolás Otamendi (cap), Jan Vertonghen, Alex Grimaldo - Everton (André Almeida 90+1), Julian Weigl, Diogo Gonçalves (Roman Yaremchuk 46), Adil Taarabt (João Mario 66) - Gonçalo Ramos (Paulo Bernardo 78), Darwin Núñez. Técnico: Nélson Veríssimo.