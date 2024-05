Liverpool perde para o Everton e se afasta da luta pelo título inglês | A TARDE

O Liverpool, atual segundo colocado do campeonato inglês, sofreu um duro golpe ao perder nesta quarta-feira, 24, por 2 a 0 no clássico local contra o Everton em Goodison Park, uma derrota que diminui suas chances de conquistar a Premier League.

Os 'Reds' têm 74 pontos, três a menos que o líder Arsenal, que também tem um saldo de gols melhor que o time comandado por Jurgen Klopp. O Manchester City é o terceiro, com 73 pontos, mas disputou dois jogos a menos que seus dois concorrentes, e por isso é o único dos três na disputa que só depende de si.

Os gols de Jarrad Branthwaite, aos 27, e Dominic Calvert-Lewin, aos 13 da segunda etapa, nocautearam o Liverpool, cuja melhor oportunidade foi um chute na trave do colombiano Luis Díaz, aos 25 da segunda etapa.

Os 'Reds', que conquistaram a Copa da Liga em fevereiro, perderam força na reta final da temporada, com eliminações na Copa da Inglaterra e na Liga Europa, e uma má sequência no campeonato inglês que os distancia do título da Premier League.

A despedida anunciada de Klopp será menos feliz do que o esperado, prejudicada por esta queda de resultados no pior momento possível da temporada.

"Só posso pedir desculpas à torcida. Deveríamos ter feito melhor, mas não fizemos", declarou o técnico alemão à Sky Sports.

Os "Toffees" não venciam o arquirrival Liverpool em Goodison Park desde o dia 17 de outubro de 2010 (2-0) no campeonato inglês.

"Se jogarmos como hoje, não temos nenhuma chance de nos considerarmos na luta pelo título", disse o capitão dos 'Reds', o holandês Virgil van Dijk.

Manchester United 4x2 Sheffield United

Em mais um dos jogos adiados desta 29ª rodada, o irregular Manchester United venceu por 4 a 2 o lanterna Sheffield United, depois de os 'Blades' terem ficado em vantagem em duas ocasiões. Jayden Bogle (aos 35 minutos) e Brereton Díaz, aos 5 da etapa final, deram esperança ao Sheffield, mas o capitão dos 'Red Devils' Bruno Fernandes, autor de uma dobradinha (aos 17 e 36) voltou a liderar sua equipe, evitando o tropeço em casa.

O zagueiro Harry Maguire, aos 42, e o centroavante norueguês Rasmus Højlund, aos 40 do segundo tempo, marcaram os outros gols do Manchester United.

Sheffield United abriu o placar, mas sofreu a virada do Manchester | Foto: Oli Scarff | AFP

"Nos colocamos numa situação em que é difícil vencer jogos. Mas isso também mostra personalidade", resumiu o português.

Esta primeira vitória em cinco jogos no campeonato inglês permite ao time comandado pelo técnico Erik ten Hag permanecer na sexta posição, três pontos à frente do Newcastle. Os 'Magpies', por sua vez, perderam por 2 a 0 na visita ao Crystal Palace, com dois gols do francês Jean-Philippe Mateta.

No outro jogo disputado nesta quarta-feira, o Bournemouth (10º) venceu por 1 a 0 em sua visita ao Wolverhampton (12º), apesar de ter terminado a partida com um jogador a menos devido à expulsão do zagueiro húngaro Milos Kerkez, aos 34 da etapa final.