Liverpool tropeça no West Ham e vê título inglês se afastar ainda mais | A TARDE

O Liverpool vê as chances de título do Campeonato Inglês se esvaindo cada vez mais. Dessa vez, os comandados de Klopp cederam o empate para o West Ham neste sábado, 27, se distanciando da briga entre Arsenal e Manchester City.

O primeiro tempo começou com oportunidades para as duas equipes, porém com o Liverpool criando e finalizando mais, porém pecando na hora de fazer o gol. Com isso, Jarrod Bowen apareceu para abrir o placar aos 43 minutos, após um belo escanteio cobrado por Kudus.

Na segunda etapa, os Reds voltaram mais atentos e logo aos 3 minutos empataram com Robertson após belo passe de Luis Diaz e aos 19, Soucek marcou contra para a virada do Liverpool. Só que a equipe de Klopp acabou vacilando e aos 30, Michail Antonio apareceu para cabecear e sacramentar o empate.

O jogo ficou marcado também por um desentendimento entre Salah e Klopp. O craque egípcio não gostou de ter entrado apenas na reta final do jogo, começando a bater boca com o técnico alemão.

O próximo confronto do Liverpool será contra o Tottenham no próximo domingo, 5, em Anfield. Os Reds têm 74 pontos em 34 jogos, contra 76 do City com dois jogos a menos e 77 do Arsenal com um jogo a menos.