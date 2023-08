Liverpool vence Bournemouth de virada pela 2ª rodada da Premier League

O Liverpool venceu o Bournemouth de virada em casa por 3 a 1 neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

Ao contrário do que aconteceu na primeira rodada em Stamford Bridge, em que o Liverpool colocou intensidade durante os primeiros vinte minutos no empate contra o Chelsea (1-1), neste sábado, em Anfield, os 'Reds' foram pressionados nos minutos iniciais pelos 'Cherries'.

O Bournemouth balançou a rede logo no primeiro minuto de jogo, mas o gol foi anulado por impedimento. O alerta não foi suficiente para a defesa do Liverpool já que dois minutos depois o ganês Antoine Semenyo (3') colocou os visitantes na frente.

O colombiano Luis Díaz, autor do gol no empate contra o Chelsea na primeira rodada, voltou a marcar achar e deixou tudo igual com um chute espetacular de meia bicicleta de dentro da área (27').

E o egípcio Mohamed Salah colocou seu time na frente pouco depois (36), aproveitando um rebote em um pênalti que ele mesmo havia cobrado e havia sido defendido pelo goleiro brasileiro Neto.

Diogo Jota, já na segunda etapa ampliou, fechando o placar em 3 a 1 (62').

O gol do português foi marcado segundos depois da expulsão do argentino Alexis Mac Allister que recebeu um cartão vermelho direto após atingir Ryan Christie com o pé alto, o que poderá deixar o campeão mundial suspenso no difícil jogo fora de casa contra o Newcastle na próxima rodada.

Por enquanto, o Brighton, ex-time do argentino, é o destaque do dia, após vencer o Wolverhampton por 4 a 1, com gol do equatoriano Pervis Estupiñán.