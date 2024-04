Lorena pega quatro pênaltis, Brasil supera Japão e fica em terceiro | A TARDE

A Seleção Brasileira venceu, nos pênaltis, o Japão na disputa do terceiro lugar no Torneio SheBelieves, na noite desta terça-feira, 9. Em Ohio, o Brasil ficou no empate em 1 a 1, mas a goleira Lorena defendeu três pênaltis na decisão, além de um no tempo regulamentar.

O técnico Arthur Elias fez nove alterações na equipe e Marta, Cristiane e Thamires começaram como titulares. O Japão abriu o placar aos 34 minutos com Mina Tanaka.

Marta foi titular | Foto: Graham Stokes | CBF

No segundo tempo, as japonesas quase ampliaram. Aos 18 minutos, Cristiane fez pênalti em Hayash, mas a goleira Lorena defendeu a cobrança de Tanaka. O gol de empate saiu em seguida. Aos 25min, Cristiane aproveitou a cobrança de escanteio e empatou o jogo. Foi o gol de número 97 da artilheira.

O Japão vai enfrentar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. As japonesas serão as adversárias na segunda rodada do torneio olímpico. A Espanha, atual campeã mundial, e a Nigéria completam o grupo.