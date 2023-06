Lucas Arcanjo é vetado e está fora da partida contra Tombense

O treinador Léo Condé terá mais um problema para o jogo contra o Tombense na próxima terça-feira, 7, às 19h no Estádio Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé-MG, além de não contar com Zeca suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico não vai poder utilizar o goleiro titular e destaque da equipe na Série B, Lucas Arcanjo, que foi vetado pela equipe médica por um inchaço no tornozelo.

O goleiro era dúvida para a última partida contra o Ituano, por conta dessa lesão no tornozelo que está perseguindo ele desde a partida contra o Avaí na 9ª rodada da competição, e surpreendeu a todos com a sua participação na partida. Mas logo depois do jogo o seu tornozelo direito voltou a ficar inchado e o departamento médico decidiu não liberar para a partida em Minas Gerais.

Léo Condé vai decidir o titular horas antes do jogo, ele relacionou Dalton e Thiago Rodrigues. O herói Rubro-Negro na terceira divisão do ano passado foi o substituto de Lucas Arcanjo na partida contra o Avaí, mas não fez uma boa participação, a outra opção é Thiago Rodrigues que acumula 7 meses sem atuar, por conta de lesão no joelho direito.

O Vitória é líder da Série B com 22 pontos conquistados em 10 jogos disputados, são sete vitórias, duas derrotas e um empate na competição nacional.