Lucas Paquetá é convidado por senador a depor em CPI

Paquetá foi denunciado pela Federação Inglesa de Futebol

O meia Lucas Paquetá, do West Ham e seleção brasileira, pode ser convidado a depor no Senado Federal como testemunha na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. O convite foi protocolado na sexta-feira, 7, pelo senador Eduardo Girão (MDB-CE). Atualmente, o jogador está nos Estados Unidos com a seleção brasileira, onde jogará a Copa América.

O requerimento de Girão ainda precisa ser analisado e aprovado pelos demais senadores até virar um convite da Casa para o jogador. Como se trata de um convite, Paquetá não é obrigado a aceitar e depor à CPI. A obrigatoriedade só aconteceria em casa da aprovação de uma convocação.

Paquetá foi denunciado pela Federação Inglesa de Futebol por supostamente ter se envolvido em um esquema de manipulação. Apesar do jogador alegar inocência, a entidade afirma que o atleta violou quatro normas das regras de apostas do Campeonato Inglês. Ele foi acusado de manipulação de resultados, supostamente buscando cartões intencionais em jogos da Premier League.

Paquetá está sendo investigado pelos cartões amarelos recebidos em quatro jogos da liga nacional: contra o Leicester em 12 de novembro de 2022; contra o Aston Villa em 12 de março de 2023; contra o Leeds em 21 de maio de 2023; e, por último, contra o Bournemouth em 12 de agosto de 2023.