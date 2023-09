Lucas Paquetá é convocado para CPI sobre manipulação no futebol

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a manipulação de resultados no futebol aprovou, durante sua reunião realizada na segunda-feira, 4, a convocação do meia Lucas Paquetá, do West Ham, da Inglaterra. Paquetá foi denunciado pelo Sports Radar, uma entidade encarregada de monitorar atividades suspeitas relacionadas a apostas esportivas.

Anteriormente, a comissão já havia aprovado o convite para o jogador, cujo nome foi mencionado em um relatório relacionado aos jogos entre West Ham e Aston Villa, válidos pela Premier League, bem como entre Villareal e Bétis, na La Liga, todos ocorridos em 12 de março.

Após sua convocação ser aprovada, Lucas Paquetá não tem a opção de evitar a sua presença na comissão. Se ele não testemunhar, existe a possibilidade de ser sujeito a uma condução coercitiva, o que significa que ele poderia ser obrigado a depor pela força policial.

O relator da CPI acredita que Lucas Paquetá pode prestar depoimento por videoconferência, pois ele mora na Inglaterra e a temporada da Premier League já começou. Em contraste, Luiz Henrique, jogador do Bétis-ESP, que enfrenta acusações na mesma investigação que envolve Lucas Paquetá, aceitou o convite da CPI e está programado para depor ainda esta semana.