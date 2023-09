Lucas Perri celebra primeira convocação na seleção: "Momento especial"

Um dos novatos na Seleção Brasileira é o goleiro Lucas Perri, do Botafogo. Em entrevista coletiva concedida antes do treinamento em Belém, o arqueiro celebrou sua primeira convocação e revelou como recebeu a notícia junto aos amigos e familiares.

"Seleção brasileira é um sonho para todo mundo. Como disse ontem, se há um ano e meio, quando cheguei no Náutico, eu imaginasse que estaria na Seleção, não iria acreditar. Só tenho a agradecer a Deus por tudo o que tenho vivido, tudo o que tem acontecido na minha vida. E seguir trabalhando", iniciou.

"Foi um momento muito especial, poder celebrar com meus companheiros de time que trabalham muito junto comigo. Estou muito feliz pelo grupo que a gente tem, a forma que a gente trabalha, todo mundo se ajuda muito. Depois que passou o momento da comemoração, liguei para minha família, amigos, minha mulher", completou.

Estudioso e apaixonado pela sua posição, Perri acredita que trabalhar com os goleiros Alisson e Ederson será fundamental para seu crescimento profissional.

"Tenho aqui a oportunidade de aprender com os melhores goleiros do mundo. Para minha evolução é espetacular. Gosto muito de estudar da minha posição. Amo ser goleiro. Poder ter essa experiência com Alisson e Ederson nos treinos e nos jogos é muito engrandecedor para mim. São goleiros modernos para caramba. Poder treinar com eles e ter esse convívio com eles, para a minha evolução, é fantástico", disse.

Lucas Perri se mostrou grato pelo momento e diz que o equilíbrio será fundamental para seguir seu trabalho.

"Acredito que o mais importante é sempre buscarmos o equilíbrio. Antes de eu passar esses meses abençoados que eu venho vivendo, passei por alguns anos muito difíceis. A ideia de sempre mantermos o equilíbrio quando estamos em situação difícil e ter tranquilidade de que vai melhorar. Do outro lado ter a perspectiva de que podemos melhorar e devemos manter o foco. Hoje vivo um momento muito feliz e abençoado e estou muito grato"