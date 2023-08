Luis Rubiales confirma permanência no cargo de presidente da RFEF

Durante Assembleia Extraordinária da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), nesta sexta-feira, 25, Luis Rubiales confirmou que seguirá como presidente da entidade. Ele teria voltado atrás da decisão de pedir demissão após o beijo forçado na atacante Jenni Hermoso, da seleção da Espanha, na final da Copa do Mundo feminina.

"O desejo que eu poderia ter naquele beijo era o mesmo que eu poderia ter beijando uma das minhas filhas. Portanto, não há desejo e não há posição de domínio. Foi um beijo espontâneo, mútuo e eufórico. E, acima de tudo, consentido", disse Rubiales em discurso a dirigentes de clubes espanhóis.

A pressão em cima de Rubiales aumentou, após uma sequência de denuncias serem apresentadas. Ele se diz vítima de um "assassinato social" e que "falsas feministas" organizaram uma campanha para derrubá-lo.

"Aí começam essas pressões, o silêncio da jogadora e um comunicado que não consigo entender. Aqui está sendo executado um assassinato social, estou sendo acusado de matar. Como espanhóis, temos que fazer uma análise de para onde vamos. Ser campeão mundial é a melhor coisa do futebol. Lutamos muito por isso", completou.

Além do beijo forçado em Jenni Hermoso, durante a festa da conquista do título mundial pela Espanha diante da Inglaterra, o cartola foi flagrado fazendo um gesto obsceno. Ele revelou que foi um sinal para o técnico Jorge Vilda, que sofreu um boicote das jogadoras. Durante a cerimônia, Rubiales pediu desculpas.

"Quero me desculpar incondicionalmente pelos acontecimentos ocorridos nas tribunas. Num momento de euforia em que agarrei minhas partes. Mas quero olhar para Jorge Vilda. Passamos por muita coisa nesses anos. Você passou pela mesma coisa que eles estão fazendo comigo agora. Fiquei muito emocionado, a ponto de perder o controle, em que no primeiro momento você olhou para a tribuna, me dedicou a vitória e eu fiz o sinal de "cheire seus ovos". Mais uma vez tenho que pedir desculpa à Casa Real, à Rainha (Letícia) e à Infanta (Sofia). É um fato pouco edificante. Minhas mais sinceras desculpas", explicou.

Como demonstração de força, Luis Rubiales anunciou uma renovação contratual para o técnico Jorge Vilda, com ampliação do vínculo e aumento do salário do comandante campeão mundial.

"Estamos trabalhando para oferecer um contrato novo, de 4 anos, com salário de 500 mil euros (R$ 2,65 milhões) por temporada", disse.

Polêmica causou revolta entre artistas, políticos e atletas

Políticos espanhóis, artistas, dirigentes, e atletas ligados a outras modalidades se mostraram contra a atitude de Rubiales, exigindo punição. A pressão aumentou com a manifestação do sindicato mundial de atletas (Fifpro) e da Liga Espanhola de Futebol Feminino, que solicitaram a demissão do dirigente. Já Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, teceu duras críticas a Luis Rubiales.