Luís Rubiales presidente da RFEF é denunciado por violação sexual

De acordo com o jornal espanhol “The Objective", Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, foi denunciado por conduta inadequada de natureza sexual após ter beijado na boca a jogadora Jenni Hermoso durante a cerimônia de premiação após a conquista do título pela seleção feminina espanhola na Copa do Mundo Feminina.

Miguel Galán, à frente da Escola Nacional de Treinadores de Futebol, apresentou uma queixa formal contra Rubiales junto ao Conselho Superior de Esportes, solicitando a abertura de uma investigação em relação ao incidente ocorrido na Federação Espanhola de Futebol.

Na queixa, Rubiales é apontado por violar as disposições da Lei 39/2022 do Esporte.

O que aconteceu

No último domingo, 20, Luis estava presente na cerimônia de premiação das jogadoras da seleção espanhola, em que as medalhas e a taça da Copa do Mundo foram entregues.

Após abraçar Jenni Hermoso, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol segurou o rosto da jogadora e, em seguida, a beijou na boca.

Pedido de desculpa

Na segunda-feira, Luis Rubiales gravou um vídeo e publicou seu pedido de desculpas a jogadora Jenni Hermoso da Seleção da Espanha.

"Há um fato que tenho que lamentar e é o que aconteceu entre uma jogadora e eu, com uma magnífica relação entre ambos, assim como com outras, pelo que com certeza me equivoquei", disse o dirigente, em referência a seu beijo em Hermoso.