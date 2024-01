Luis Soares marca, Juazeirense goleia e se classifica no Nordestão | A TARDE

A Juazeirense recebeu no estádio Adauto Moraes, na tarde deste sábado, 13, o Retrô-PE, em duelo válido pela segunda preliminar da Copa do Nordeste. O Cancão de Fogo venceu por 4 a 0, eliminou o time pernambucano e conquistou uma vaga na fase de grupos do maior torneio regional do país.

Ian Augusto e Leandrinho, no primeiro tempo, e Luis Soares e Janeudo, na etapa final, marcaram os gols da classificação da Juazeirense, que dominou a partida do início ao fim e poderia ter saído com um resultado ainda mais elástico.

Após o apito final, o atacante Ian Augusto celebrou a classificação e pontuou as principais diferenças do jogo deste sábado para a partida de estreia na competição, no último fim de semana, contra o Moto Club-MA.

“A gente conseguiu essa classificação que a gente vinha buscando desde o primeiro jogo. O primeiro jogo foi nervoso por causa da estreia, é normal. Soubemos suportar a pressão e hoje foi diferente. Hoje a equipe foi mais leve, conseguimos concluir as chances em gol e agora vamos para a fase de grupos”, disse Ian Augusto, um dos atletas remanescentes do elenco do ano passado.

Ian Augusto é um dos poucos atletas que ficaram na Juazeirense para 2024 | Foto: Bruno Lopes | SD Juazeirense

Quem também comemorou bastante a classificação foi o presidente da Juazeirense, o deputado estadual Roberto Carlos. O dirigente exaltou o estádio Adauto Moraes e agradeceu a presença do torcedor do Cancão de Fogo.

“A Juazeirense fez um jogo excelente, mostrou que aqui no Adauto Moraes quem manda é o Cancão e estamos na Copa do Nordeste. Parabéns ao torcedor que compareceu e vamos buscar agora a classificação para as semifinais do Campeonato baiano”, celebrou Roberto Carlos.

A Juazeirense agora se junta ao Bahia e ao Vitória como representantes baianos na Copa do Nordeste 2024. A primeira roda da fase de grupos está prevista para começar no dia 4 de fevereiro, até lá, o Cancão de Fogo entrará em campo pelo Campeonato Baiano.