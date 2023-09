Luisa Stefani e Jennifer Brady vencem e estão nas quartas de final

No campo das duplas femininas, Luisa Stefani permanece como uma forte concorrente para conquistar o título do US Open. Neste domingo, 3, a tenista paulista e sua parceira norte-americana, Jennifer Brady, venceram e avançaram para as quartas de final. A classificação coloca a dupla no grupo das oito melhores equipes do torneio.

Luisa e Jennifer mostraram um desempenho mais rápido na quadra ao derrotar Arantxa Rus da Holanda e Tatjana Maria da Alemanha, precisando de menos tempo do que na partida anterior. Com menos de 24 horas de recuperação desde a partida longa no sábado, Stefani/Brady conquistaram a vitória por 2 sets a 1 (6/3, 3/6 e 6/3) em apenas 1 hora e 48 minutos.

Luisa está prestes a disputar sua terceira quartas de final em um Grand Slam nas duplas femininas. Neste ano, ela alcançou essa fase em Wimbledon, e em 2021, chegou às semifinais no Aberto dos Estados Unidos.