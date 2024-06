Luta de Popó contra Vitor Belfort não vai mais acontecer | A TARDE

O treinador do pugilista Acelino Popó Freitas, Ulysses Pereira, revelou que o esperado confronto com Vitor Belfort, ex-lutador de MMA, não deve ocorrer.

“Se depender de mim, eu acredito que, como Popó falou para mim na última vez que o vi, já acabou a novela. Para mim, não luta. Porque o Vitor quer fazer as coisas da forma dele”, falou.

As conversas sobre um possível combate entre Popó e Belfort começaram em março deste ano. De lá para cá, as provocações entre os dois ex-lutadores tomou conta das redes sociais. Contudo, exigências de Vítor Belfort, como o uso de luvas de sua marca, travaram as negociações.

A luta entre Acelino "Popó" Freitas e Vitor Belfort seria uma espécie de exibição - tipo de evento que ganhou notoriedade recentemente justamente com Popó. O tetracampeão mundial de boxe enfrentou diversas personalidades de fora do mundo do esporte - dentre eles, Kleber Bambam e Whindersson Nunes.

