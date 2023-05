Luta entre Virna Jandiroba e Tatiana Suarez deve acontecer em agosto

O UFC encaminhou o confronto entre a baiana Virna Jandiroba e Tatiana Suarez em evento que está marcado para acontecer no dia 5 de agosto. As adversárias são duas das principais competidoras na categoria peso-palha (52 kg) na atualidade. O show ainda não tem uma sede definida, mas deve acontecer em Nashville, nos Estados Unidos.

Em crescente, Virna ocupa a sexta colocação do ranking e vai chegar para o combate com dois triunfos seguidos no UFC. Uma vitória pode colocar a lutadora como desafiante ao cinturão.

Tatiana é a 10ª colocada no ranking. A competidora voltou aos octógonos com vitória após período de quatro anos afastada. No período, ela sofreu uma sequência de lesões.

Apesar do longo período de inatividade, Tatiana ainda é encarada como uma das potenciais concorrentes ao cinturão. Com nove vitórias, ela mantém longa invencibilidade no MMA profissional. Antes da lesão, ela venceu adversárias como Alexa Grasso e Carla Esparza, atual campeã do UFC e a ex-campeã, respectivamente.