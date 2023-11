Lutador brasileiro tem orelha quase decepada após golpe no ACA 136 | A TARDE

Vinícius Cruz, brasileiro que disputa na categoria peso-meio-médio, acabou passando por uma situação delicada no evento ACA 136, que ocorreu em São Petersburgo, na Rússia. Na disputa do Grand Prix, o atleta acabou sofrendo uma lesão séria; teve a sua orelha quase decepada por pelo russo Edil Esengulov.

Lutador brasileiro tem orelha quase decepada Reprodução / Twitter @Grabaka_Hitman

Após analisar a consequência do golpe, o arbitro interrompeu o confronto viando a integridade física do brasileiro. Após notar a alta quantidade de sangue, os médicos foram chamados para avaliar o estado de Cruz.



Pela situação em que estava o órgão, o corpo médico decidiu pela eliminação do lutador brasileiro da disputa do GP, que se mostrou inconformado com o ocorrido. Após a decisão, é possível ouvir por parte da comissão técnica de Cruz a chateação e o incentivo ao brasileiro em voltar à luta.

Aos 34 anos, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Vinícius Cruz tem um retrospecto profissional de 12 vitórias, seis derrotas e um empate.