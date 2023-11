Lutadora brasileira não renova contrato e está fora do UFC | A TARDE

A lutadora Jennifer Maia está fora do UFC. A última luta da atleta curitibana ocorreu no último dia 14 de outubro, no card do UFC Vegas 81, quando foi derrotada por Viviane Araújo, e não teve seu vínculo renovado. A informação foi inicialmente divulgada pelo site ‘MMA Fighting’.

Jennifer estreou na organização em 2018, após conquistar o título de peso-mosca (57 kg) do Invicta FC. Enquanto esteve vinculada a empresa comandada por Dana White, ela teve seis vitórias e seis derrotas.

O auge da atleta no UFC foi em novembro de 2020, quando disputou o cinturão peso-mosca. Jennifer foi superada pela então campeã Valentina Shevchenko, na edição 255. Atualmente, a brasileira ocupava a 11ª posição no ranking.

Antes de sua última luta no UFC, Jennifer Maia revelou à Ag Fight, o desejo de ser mãe. Ela que vinha de duas vitórias seguidas na época, planejava mais uma corrida pelo título no UFC. O sonho não se concretizou por conta da não renovação do vínculo com o Ultimate Fight.