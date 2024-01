Mãe de Daniel Alves revela identidade de mulher que acusa jogador | A TARDE

Maria Lucia Alves, mãe de Daniel Alves fez uma publicação em uma rede social nesta terça-feira, 2, na qual expõe supostamente a mulher que acusa o jogador brasileiro de estupro. Por causa da preservação de imagem, a identidade da mulher que acusa o brasileiro não foi divulgada pela Justiça da Espanha e veículos de imprensa.

Daniel Alves foi acusado pelo Ministério Público espanhol de agressão sexual por uma mulher espanhola de 23 anos. O caso teria acontecido em uma boate de Barcelona em 20 de janeiro do ano passado.

A mãe do jogador publicou vídeos supostamente da vítima em festas, além de reproduções de reportagens na qual se afirma que a mulher teve sintomas de depressão. As publicações de Maria Lucia dão a entender que os comportamentos da jovem fossem incompatíveis com o quadro de problema relacionado à saúde mental.

O caso

Desde quando foi ouvido pela polícia pela segunda vez, em janeiro, Daniel Alves está em prisão preventiva, sob a alegação de risco de fuga. O atleta não tem direito a fiança e seguirá no mesmo presídio, que fica nos arredores de Barcelona, enquanto aguarda o julgamento.

O jogador se contradisse nos primeiros depoimentos. Em um primeiro momento, disse que não conhecia a suposta vítima. Depois, afirmou que teve relação consensual com ela, sem penetração. Em um último momento, já disse que teve relação sexual com penetração, mas consentida.

A juíza do caso determinou que Daniel Alves precisaria pagar R$ 150 mil euros (cerca de R$ 784 mil) à suposta vítima para cobrir eventuais danos e prejuízos. O valor já foi depositado, em outubro, por sua defesa. Agora, o jogador aguarda novo julgamento.