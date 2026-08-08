ESPORTES
Maior campeonato não profissional do mundo define grupos e jogos
Congresso da FBF lança o Intermunicipal 2026 com definição do calendário
A bola vai voltar a rolar pelos campos do interior da Bahia. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) realizou, neste sábado, 8, em Salvador, o tradicional Congresso do Intermunicipal, evento que marca oficialmente o início da edição 2026 da competição.
Considerado um dos principais torneios de futebol não profissional do mundo, o Intermunicipal reuniu representantes das ligas participantes, autoridades, profissionais de imprensa e convidados no auditório do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos da Polícia Militar da Bahia (BEPE), em Pituaçu.
Durante o encontro, foram apresentados detalhes do regulamento, além da composição dos grupos e dos primeiros confrontos da competição. A abertura do Conselho Técnico ficou a cargo do presidente da FBF, Ricardo Lima, que destacou a importância histórica do torneio para o futebol baiano.
"Antes de tudo, preciso agradecer à Polícia Militar, ao Bepe, pela grande parceria com o futebol baiano, e à TVE, que faz as transmissões das nossas competições e a cada ano alcançamos números históricos de visualizações e audiência, divulgando o futebol baiano para o mundo. Sobre o Intermunicipal, é um patrimônio do nosso Estado, do futebol baiano. Uma competição muito importante para a Federação e temos orgulho do que ela se tornou".
Confira os grupos do Intermunicipal 2026
A primeira fase contará com 15 grupos. A maioria será formada por quatro equipes, enquanto o Grupo 11 terá três participantes.
Grupo 1
- Glória
- Paulo Afonso
- Rodelas
- Tucano
Grupo 2
- Araçás
- Conde
- Crisópolis
- Rio Real
Grupo 3
- Conceição do Coité
- Ichú
- Santaluz
- Valente
Grupo 4
- Barrocas
- Biritinga
- Santa Bárbara
- Serrinha
Grupo 5
- Capim Grosso
- Ipirá
- Miguel Calmon
- Pé de Serra
Grupo 6
- Amélia Rodrigues
- Anguera
- Feira de Santana
- Santanópolis
Grupo 7
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Cachoeira
- Conceição da Feira
- São Félix
Grupo 8
- Alagoinhas
- Catu
- Lauro de Freitas
- Pojuca
Grupo 9
- Maragojipe
- São Felipe
- Saubara
- Simões Filho
Grupo 10
- Brejões
- Castro Alves
- Itatim
- Santo Antônio de Jesus
Grupo 11
- Irajuba
- Itiruçu
- Jaguaquara
Grupo 12
- Aurelino Leal
- Ibirapitanga
- Ilhéus
- Itabuna
Grupo 13
- Brumado
- Contendas de Sincorá
- Poções
- Vitória da Conquista
Grupo 14
- Barro Preto
- Caatiba
- Coaraci
- Itapetinga
Grupo 15
- Camacã
- Itamaraju
- Santa Cruz da Vitória
- Teixeira de Freitas
Primeira rodada
A rodada de abertura está marcada para os dias 15 e 16 de agosto. O primeiro duelo será realizado no sábado, enquanto os demais confrontos estão previstos para o domingo.
15 de agosto — 15h
- Coaraci x Itapetinga — Coaraci
16 de agosto — 15h
- Glória x Rodelas — Paulo Afonso
- Tucano x Paulo Afonso — Tucano
- Conde x Araçás — Conde
- Crisópolis x Rio Real — Crisópolis
- Santaluz x Valente — Santaluz
- Conceição do Coité x Ichú — Conceição do Coité
- Serrinha x Biritinga — Serrinha
- Santa Bárbara x Barrocas — Santa Bárbara
- Miguel Calmon x Capim Grosso — Miguel Calmon
- Pé de Serra x Ipirá — Pé de Serra
- Amélia Rodrigues x Anguera — Amélia Rodrigues
- Santanópolis x Feira de Santana — Santanópolis
- Cabaceiras do Paraguaçu x São Félix — Cabaceiras do Paraguaçu
- Cachoeira x Conceição da Feira — Cachoeira
- Alagoinhas x Catu — Alagoinhas
- Pojuca x Lauro de Freitas — Pojuca
- Maragojipe x Saubara — Maragojipe
- São Felipe x Simões Filho — São Felipe
- Brejões x Santo Antônio de Jesus — Brejões
- Itatim x Castro Alves — Itatim
- Jaguaquara x Irajuba — Jaguaquara
- Ilhéus x Itapetinga — Ilhéus
- Aurelino Leal x Itabuna — Aurelino Leal
- Vitória da Conquista x Brumado — Vitória da Conquista
- Poções x Contendas — Poções
- Caatiba x Barro Preto — Caatiba
- Teixeira de Freitas x Itamaraju — Itamaraju
- Camacan x Santa Cruz da Vitória — Camacan