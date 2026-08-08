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ESPORTES

Maior campeonato não profissional do mundo define grupos e jogos

Congresso da FBF lança o Intermunicipal 2026 com definição do calendário

Lucas Vilas Boas
Por
Imagem ilustrativa da imagem Maior campeonato não profissional do mundo define grupos e jogos
Foto: Divulgação | FBF

A bola vai voltar a rolar pelos campos do interior da Bahia. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) realizou, neste sábado, 8, em Salvador, o tradicional Congresso do Intermunicipal, evento que marca oficialmente o início da edição 2026 da competição.

Considerado um dos principais torneios de futebol não profissional do mundo, o Intermunicipal reuniu representantes das ligas participantes, autoridades, profissionais de imprensa e convidados no auditório do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos da Polícia Militar da Bahia (BEPE), em Pituaçu.

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Durante o encontro, foram apresentados detalhes do regulamento, além da composição dos grupos e dos primeiros confrontos da competição. A abertura do Conselho Técnico ficou a cargo do presidente da FBF, Ricardo Lima, que destacou a importância histórica do torneio para o futebol baiano.

"Antes de tudo, preciso agradecer à Polícia Militar, ao Bepe, pela grande parceria com o futebol baiano, e à TVE, que faz as transmissões das nossas competições e a cada ano alcançamos números históricos de visualizações e audiência, divulgando o futebol baiano para o mundo. Sobre o Intermunicipal, é um patrimônio do nosso Estado, do futebol baiano. Uma competição muito importante para a Federação e temos orgulho do que ela se tornou".

Confira os grupos do Intermunicipal 2026

A primeira fase contará com 15 grupos. A maioria será formada por quatro equipes, enquanto o Grupo 11 terá três participantes.

Grupo 1

  • Glória
  • Paulo Afonso
  • Rodelas
  • Tucano

Grupo 2

  • Araçás
  • Conde
  • Crisópolis
  • Rio Real

Grupo 3

  • Conceição do Coité
  • Ichú
  • Santaluz
  • Valente

Grupo 4

  • Barrocas
  • Biritinga
  • Santa Bárbara
  • Serrinha

Grupo 5

  • Capim Grosso
  • Ipirá
  • Miguel Calmon
  • Pé de Serra

Grupo 6

  • Amélia Rodrigues
  • Anguera
  • Feira de Santana
  • Santanópolis

Grupo 7

  • Cabaceiras do Paraguaçu
  • Cachoeira
  • Conceição da Feira
  • São Félix

Grupo 8

  • Alagoinhas
  • Catu
  • Lauro de Freitas
  • Pojuca

Grupo 9

  • Maragojipe
  • São Felipe
  • Saubara
  • Simões Filho

Grupo 10

  • Brejões
  • Castro Alves
  • Itatim
  • Santo Antônio de Jesus

Grupo 11

  • Irajuba
  • Itiruçu
  • Jaguaquara

Grupo 12

  • Aurelino Leal
  • Ibirapitanga
  • Ilhéus
  • Itabuna

Grupo 13

  • Brumado
  • Contendas de Sincorá
  • Poções
  • Vitória da Conquista

Grupo 14

  • Barro Preto
  • Caatiba
  • Coaraci
  • Itapetinga

Grupo 15

  • Camacã
  • Itamaraju
  • Santa Cruz da Vitória
  • Teixeira de Freitas

Primeira rodada

A rodada de abertura está marcada para os dias 15 e 16 de agosto. O primeiro duelo será realizado no sábado, enquanto os demais confrontos estão previstos para o domingo.

15 de agosto — 15h

  • Coaraci x Itapetinga — Coaraci

16 de agosto — 15h

  • Glória x Rodelas — Paulo Afonso
  • Tucano x Paulo Afonso — Tucano
  • Conde x Araçás — Conde
  • Crisópolis x Rio Real — Crisópolis
  • Santaluz x Valente — Santaluz
  • Conceição do Coité x Ichú — Conceição do Coité
  • Serrinha x Biritinga — Serrinha
  • Santa Bárbara x Barrocas — Santa Bárbara
  • Miguel Calmon x Capim Grosso — Miguel Calmon
  • Pé de Serra x Ipirá — Pé de Serra
  • Amélia Rodrigues x Anguera — Amélia Rodrigues
  • Santanópolis x Feira de Santana — Santanópolis
  • Cabaceiras do Paraguaçu x São Félix — Cabaceiras do Paraguaçu
  • Cachoeira x Conceição da Feira — Cachoeira
  • Alagoinhas x Catu — Alagoinhas
  • Pojuca x Lauro de Freitas — Pojuca
  • Maragojipe x Saubara — Maragojipe
  • São Felipe x Simões Filho — São Felipe
  • Brejões x Santo Antônio de Jesus — Brejões
  • Itatim x Castro Alves — Itatim
  • Jaguaquara x Irajuba — Jaguaquara
  • Ilhéus x Itapetinga — Ilhéus
  • Aurelino Leal x Itabuna — Aurelino Leal
  • Vitória da Conquista x Brumado — Vitória da Conquista
  • Poções x Contendas — Poções
  • Caatiba x Barro Preto — Caatiba
  • Teixeira de Freitas x Itamaraju — Itamaraju
  • Camacan x Santa Cruz da Vitória — Camacan
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Tags

Intermunicipal 2026

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