Maior campeonato não profissional do mundo define grupos e jogos

A bola vai voltar a rolar pelos campos do interior da Bahia. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) realizou, neste sábado, 8, em Salvador, o tradicional Congresso do Intermunicipal, evento que marca oficialmente o início da edição 2026 da competição.

Considerado um dos principais torneios de futebol não profissional do mundo, o Intermunicipal reuniu representantes das ligas participantes, autoridades, profissionais de imprensa e convidados no auditório do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos da Polícia Militar da Bahia (BEPE), em Pituaçu.

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Durante o encontro, foram apresentados detalhes do regulamento, além da composição dos grupos e dos primeiros confrontos da competição. A abertura do Conselho Técnico ficou a cargo do presidente da FBF, Ricardo Lima, que destacou a importância histórica do torneio para o futebol baiano.

"Antes de tudo, preciso agradecer à Polícia Militar, ao Bepe, pela grande parceria com o futebol baiano, e à TVE, que faz as transmissões das nossas competições e a cada ano alcançamos números históricos de visualizações e audiência, divulgando o futebol baiano para o mundo. Sobre o Intermunicipal, é um patrimônio do nosso Estado, do futebol baiano. Uma competição muito importante para a Federação e temos orgulho do que ela se tornou".

Confira os grupos do Intermunicipal 2026

A primeira fase contará com 15 grupos. A maioria será formada por quatro equipes, enquanto o Grupo 11 terá três participantes.

Grupo 1

Glória

Paulo Afonso

Rodelas

Tucano

Grupo 2

Araçás

Conde

Crisópolis

Rio Real

Grupo 3

Conceição do Coité

Ichú

Santaluz

Valente

Grupo 4

Barrocas

Biritinga

Santa Bárbara

Serrinha

Grupo 5

Capim Grosso

Ipirá

Miguel Calmon

Pé de Serra

Grupo 6

Amélia Rodrigues

Anguera

Feira de Santana

Santanópolis

Grupo 7

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Conceição da Feira

São Félix

Grupo 8

Alagoinhas

Catu

Lauro de Freitas

Pojuca

Grupo 9

Maragojipe

São Felipe

Saubara

Simões Filho

Grupo 10

Brejões

Castro Alves

Itatim

Santo Antônio de Jesus

Grupo 11

Irajuba

Itiruçu

Jaguaquara

Grupo 12

Aurelino Leal

Ibirapitanga

Ilhéus

Itabuna

Grupo 13

Brumado

Contendas de Sincorá

Poções

Vitória da Conquista

Grupo 14

Barro Preto

Caatiba

Coaraci

Itapetinga

Grupo 15

Camacã

Itamaraju

Santa Cruz da Vitória

Teixeira de Freitas

Primeira rodada

A rodada de abertura está marcada para os dias 15 e 16 de agosto. O primeiro duelo será realizado no sábado, enquanto os demais confrontos estão previstos para o domingo.

15 de agosto — 15h

Coaraci x Itapetinga — Coaraci

16 de agosto — 15h