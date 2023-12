Maior de todos: Prêmio Brasil Olímpico levará nome do Rei Pelé | A TARDE

O Prêmio Brasil Olímpico 2023, dado ao melhor atleta do ano, homenageará Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, detentor de três Copas do Mundo. O evento organizado pelo Comitê Olímpico brasileiro acontece nesta sexta-feira, 15, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Desta forma, a partir da atual edição, o troféu levará o nome de Rei Pelé.

A homenagem tem o intuito de tornar ainda mais eterno aquele que, para muitos, é o maior atleta de todos os tempos, assim como disse o presidente do COB, Paulo Wanderley.

“Fala sobre o Pelé é falar sobre excelência. Um atleta incomparável, único, que deu muitas alegrias ao torcedor brasileiro. O legado que ele deixou por todos esses anos transcende gerações e modalidades. Pelé foi o maior atleta de todos os tempos e nada mais justo do que prestarmos essa homenagem especial. Queremos que ele seja eterno também no Prêmio Brasil Olímpico”, disse Paulo.

Em 2016, quando ocorreram as Olimpíadas do Rio, Pelé foi homenageado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) com a comenda da Ordem Olímpica, a mais alta honraria entregue pela entidade. Ele também carregou a tocha antes dos Jogos de Atenas 2004 e Rio 2016.

Nesta edição, seis atletas estão concorrendo ao prêmio, onde um será dado na categoria feminina e outro na masculina. Além desse, outros troféus serão distribuídos, são eles: Atleta da Torcida, Atleta Revelação, Retorno do Ano e Prêmio Inspire Riachuelo.

A ginasta Rebeca Andrade, atual detentora do título, Bia Haddad (tênis) e a dupla Duda e Ana Patrícia (vôlei de praia), estão na disputa, assim como Filipe Toledo (surfe), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Marcus D'Almeida (tiro com arco).