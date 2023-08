Mais de 15 mil torcedores estão garantidos para Vitória x Botafogo-SP

Vitória e Botafogo-SP entram em campo nesta sexta-feira, 18, às 19h, no Barradão. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O clube divulgou a segunda parcial oficial de ingressos já garantidos pela torcida Rubro-Negra para a partida.

De acordo com o clube, Já são mais de 15 mil torcedores garantidos para acompanhar o jogo no Barradão, entre check-ins e ingressos avulsos adquiridos por torcedores não sócios. Vale salientar que as vendas online estarão disponíveis até às 20h. Já a comercialização nas bilheterias do Barradão ocorrem das 14h às 20h.

O Leão da Barra é o segundo colocado na classificação da Segundona nacional, com 44 pontos ganhos. A equipe tem um ponto a menos que o líder Sport Recife, que tem 45. Para chegar a liderança, o Vitória precisa vencer o Botafogo-SP e torcer para os pernambucanos empatarem ou perderem para o Guarani.