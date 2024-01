Mais estrelas? Liga Árabe discute aumentar limite de estrangeiros | A TARDE

O Campeonato Saudita já ganhou os holofotes na atual temporada por trazer grandes nomes do futebol europeu, mas a Saudi Pro League promete deixar a competição ainda mais recheada de estrelas. Segundo o jornal inglês Telegraph, a liga que organiza o 'Sauditão' considera aumentar o limite de atletas estrangeiros. No momento, são permitidos até oito atletas de fora da Arábia Saudita.

O debate já acontece internamente na liga e a ideia seria que o número limite subisse para 10 'gringos'. Vale lembrar que o Campeonato Saudita foi o segundo com maiores investimentos em contratações. Foram quase 950 milhões de euros — R$ 5 bilhões —, e saldo negativo de 880 milhões de euros.

Quatro mais importantes clubes da Arábia, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli concentram a maior parte desses reforços e dos craques com passagem pelo futebol europeu.

Líder do campeonato, o Al-Hilal foi o que mais gastou, com mais de 350 milhões de euros (R$ 1,87 bilhão) investidos, e acumula oito jogadores estrangeiros, já no limite do permitido pela Saudi Pro League.