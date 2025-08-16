Menu
ESPORTES
DOR DE CABEÇA!

Mais um! Atacante sofre lesão e aumenta lista de desfalques do Vitória

Clube baiano terá que lidar com onze desfalques para encarar o Juventude

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/08/2025 - 18:29 h | Atualizada em 16/08/2025 - 18:50
Romarinho, atacante do Vitória
Romarinho, atacante do Vitória -

A lista de desfalques do Vitória para encarar o Juventude ganhou mais um nome neste sábado, 16: Romarinho. Após fazer sua estreia pelo Rubro-Negro na rodada passada, contra o São Paulo, o atacante foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha direita e não foi relacionado para encarar o clube gaúcho.

Além do jogador de 34 anos, o Leão também não poderá contar com os seguintes atletas que estão em tratamento no departamento médico do time baiano:

  • Matheuzinho - Lesão na fáscia plantar pé esquerdo. Encontra-se em tratamento.
  • Claudinho - Edema ósseo no pé direito. Encontra-se em tratamento.
  • Raúl Cáceres - Estiramento muscular em posterior da coxa direita. Encontra-se em tratamento.
  • Baralhas - Sobrecarga no adutor esquerdo e no púbis.
  • Jamerson - Nove semanas de cirurgia de fratura do tornozelo direito. Encontra-se em tratamento.
  • Kauan - Nove semanas de cirurgia de fratura do tornozelo esquerdo. Encontra-se em tratamento.
  • Rúben Ismael - Atleta encontra-se em tratamento pós-operatório de uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo.
  • Willian Oliveira - Condropatia patelofemoral do joelho esquerdo. Em transição.

Vale mencionar que o clube baiano também não conta com Ronald e Zé Marcos, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Escalação do Vitória para encarar o Juventude

Sem os dois laterais-direitos de origem à disposução, Claudinho e Cáceres, o técnico Fábio Carille optou por uma testar novidade no setor: o atacante Lucas Braga. Além do camisa 22, o time titular do Vitória terá o espanhol Aitor Cantalapiedra pela primeira vez.

O Leão vai a campo com Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Neris, Lucas Halter e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Aitor; Osvaldo, Erick e Kayzer.

Escalação oficial do Vitória
Escalação oficial do Vitória | Foto: Divulgação | ECVitória

Buscando se afastar da zona de rebaixamento, o Vitória encara o Juventude logo mais às 18h30, no Barradão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

