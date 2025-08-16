DOR DE CABEÇA!
Mais um! Atacante sofre lesão e aumenta lista de desfalques do Vitória
Clube baiano terá que lidar com onze desfalques para encarar o Juventude
Por Lucas Vilas Boas
A lista de desfalques do Vitória para encarar o Juventude ganhou mais um nome neste sábado, 16: Romarinho. Após fazer sua estreia pelo Rubro-Negro na rodada passada, contra o São Paulo, o atacante foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha direita e não foi relacionado para encarar o clube gaúcho.
Além do jogador de 34 anos, o Leão também não poderá contar com os seguintes atletas que estão em tratamento no departamento médico do time baiano:
- Matheuzinho - Lesão na fáscia plantar pé esquerdo. Encontra-se em tratamento.
- Claudinho - Edema ósseo no pé direito. Encontra-se em tratamento.
- Raúl Cáceres - Estiramento muscular em posterior da coxa direita. Encontra-se em tratamento.
- Baralhas - Sobrecarga no adutor esquerdo e no púbis.
- Jamerson - Nove semanas de cirurgia de fratura do tornozelo direito. Encontra-se em tratamento.
- Kauan - Nove semanas de cirurgia de fratura do tornozelo esquerdo. Encontra-se em tratamento.
- Rúben Ismael - Atleta encontra-se em tratamento pós-operatório de uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo.
- Willian Oliveira - Condropatia patelofemoral do joelho esquerdo. Em transição.
Vale mencionar que o clube baiano também não conta com Ronald e Zé Marcos, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
Escalação do Vitória para encarar o Juventude
Sem os dois laterais-direitos de origem à disposução, Claudinho e Cáceres, o técnico Fábio Carille optou por uma testar novidade no setor: o atacante Lucas Braga. Além do camisa 22, o time titular do Vitória terá o espanhol Aitor Cantalapiedra pela primeira vez.
O Leão vai a campo com Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Neris, Lucas Halter e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Aitor; Osvaldo, Erick e Kayzer.
Buscando se afastar da zona de rebaixamento, o Vitória encara o Juventude logo mais às 18h30, no Barradão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
