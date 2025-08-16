Mais um! Atacante sofre lesão e aumenta lista de desfalques do Vitória

Romarinho, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

A lista de desfalques do Vitória para encarar o Juventude ganhou mais um nome neste sábado, 16: Romarinho. Após fazer sua estreia pelo Rubro-Negro na rodada passada, contra o São Paulo, o atacante foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha direita e não foi relacionado para encarar o clube gaúcho.

Além do jogador de 34 anos, o Leão também não poderá contar com os seguintes atletas que estão em tratamento no departamento médico do time baiano:

Matheuzinho - Lesão na fáscia plantar pé esquerdo. Encontra-se em tratamento.

- Lesão na fáscia plantar pé esquerdo. Encontra-se em tratamento. Claudinho - Edema ósseo no pé direito. Encontra-se em tratamento.

- Edema ósseo no pé direito. Encontra-se em tratamento. Raúl Cáceres - Estiramento muscular em posterior da coxa direita. Encontra-se em tratamento.

- Estiramento muscular em posterior da coxa direita. Encontra-se em tratamento. Baralhas - Sobrecarga no adutor esquerdo e no púbis.

- Sobrecarga no adutor esquerdo e no púbis. Jamerson - Nove semanas de cirurgia de fratura do tornozelo direito. Encontra-se em tratamento.

- Nove semanas de cirurgia de fratura do tornozelo direito. Encontra-se em tratamento. Kauan - Nove semanas de cirurgia de fratura do tornozelo esquerdo. Encontra-se em tratamento.

- Nove semanas de cirurgia de fratura do tornozelo esquerdo. Encontra-se em tratamento. Rúben Ismael - Atleta encontra-se em tratamento pós-operatório de uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo.

- Atleta encontra-se em tratamento pós-operatório de uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo. Willian Oliveira - Condropatia patelofemoral do joelho esquerdo. Em transição.

Vale mencionar que o clube baiano também não conta com Ronald e Zé Marcos, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Escalação do Vitória para encarar o Juventude

Sem os dois laterais-direitos de origem à disposução, Claudinho e Cáceres, o técnico Fábio Carille optou por uma testar novidade no setor: o atacante Lucas Braga. Além do camisa 22, o time titular do Vitória terá o espanhol Aitor Cantalapiedra pela primeira vez.

O Leão vai a campo com Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Neris, Lucas Halter e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Aitor; Osvaldo, Erick e Kayzer.

Escalação oficial do Vitória | Foto: Divulgação | ECVitória

Buscando se afastar da zona de rebaixamento, o Vitória encara o Juventude logo mais às 18h30, no Barradão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.