Malhadinho fica 13 kg mais leve que oponente e confirma luta no UFC | A TARDE

Protagonistas do UFC São Paulo, o baiano Jailton Malhadinho e Derrick Lewis venceram a balança e confirmaram a luta principal do card. A pesagem oficial, aconteceu na manhã desta sexta-feira, 3, no Hotel Pullman.

Primeiro a subir, ‘The Black Beast’, como de costume, foi ao limite da categoria dos pesados e pesou 120,2 kg. O brasileiro, por sua vez, cravou 107 kg sem precisar se preocupar com corte de peso.

Em sua última luta pelo UFC, em Charlotte (EUA), Malhadinho despontou 15 kg mais leve que seu oponente à época, o também nocauteador Jairzinho Rozenstruik. Agora resta saber que o wrestler da Bahia conseguirá imprimir seu estilo de jogo contra Lewis mesmo com a diferença de tamanho para seu rival.

Co-main event confirmado Assim como Malhadinho e Lewis, Gabriel Bonfim e Nicolas Dalby também cumpriram a missão e oficializaram a luta co-principal do show. Primeiro a despontar na balança, Marretinha atingiu 77,3 kg – mesma marca que seu oponente, que se pesou na reta final da cerimônia.

Invicto no MMA profissional, o brasileiro tenta ampliar a boa fase contra o veterano canadense, que vem de três triunfos consecutivos. O UFC São Paulo acontece na madrugada de sábado para domingo.