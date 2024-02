Malhadinho prestigia projeto social e promete treinar com alunos | A TARDE

O lutador de MMA Jailton Malhadinho marcou presença no evento de lançamento do Centro de Treinamento de Campeões, uma parceria entre a Arena Fonte Nova e o Instituo Terra Firme, na manhã desta terça-feira, 23.

O projeto é voltado especialmente para crianças e adolescentes residentes do entorno do equipamento esportivo e oferece aulas de jiu-jitsu, capoeira e boxe, além de defesa pessoal para mulheres acima de 16 anos.

Cria da favela, Malhadinho elogiou o projeto e prometeu treinar com os alunos já na semana que vem.

“A gente teve pelo menos um espaço aqui na Arena Fonte Nova para ter esporte e o principal pegar aqui nessas carentes da comunidade, eu fico muito feliz. Eu sou um cara que vem da comunidade também, hoje estou no UFC, graças a Deus, mas sou um cara que veio da periferia e hoje eu estou aqui em prol da favela do gueto e vendo um sonho ser realizado. Já falei com o professor, conheço o mestre também, e semana que vem eu estou aqui treinando já com a garotada já”, revelou Malhadinho ao Grupo A TARDE.

O lutador ainda aproveitou para lembrar o ano de 2023, o seu segundo no UFC. Ele deu detalhes da luta contra o estadunidense Derrick Lewis, quando venceu após cinco rounds, em novembro.

“Estou muito feliz, foi um ano muito especial, o meu segundo ano no UFC. Fechei o ano com chave de ouro, fazendo uma luta muito duríssima contra um cara cheio de recordes. E o que mais me impressionou foi que eu lutei em cinco rounds. Muita gente me questionava, dizia que queria ver meu gás com um cara mais pesado, um cara forte. E acabei lutando cinco rounds”, contou o lutador.