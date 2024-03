Mallorca vence Real Sociedad nos pênaltis e vai à final da Copa do Rei | A TARDE

O Mallorca se classificou nesta terça-feira para a final da Copa do Rei ao vencer a Real Sociedad por 5 a 4 nos pênaltis, depois de um empate em 1 a 1 nos 90 minutos regulamentares e na prorrogação do jogo de volta das semifinais do torneio.

Um gol do uruguaio Giovanni González de cabeça (50') colocou o Mallorca na frente em San Sebastián, mas Mikel Oyarzabal empatou (71') e nos pênaltis, o próprio Oyarzabal desperdiçou e acabou dando a vaga ao time balear, que não errou nenhuma das suas cinco cobranças.

A vitória nos pênaltis, depois do 0 a 0 na partida de ida, no estádio Son Moix, em Maiorca, permite à equipe do mexicano Javier 'Vasco' Aguirre chegar à quarta final de copa da sua história.

O time não chegava tão longe desde 2003, ano em que conquistou a única Copa do Rei de sua história.

O Mallorca lutará pela taça na final, no dia 6 de abril, em Sevilha, contra o vencedor da outra semifinal, que será decidida na quinta-feira entre Atlético de Madrid e Athletic de Bilbao.