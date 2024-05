Manchester City goleia o Brighton e fica a um ponto do líder Arsenal | A TARDE

O Manchester City goleou nesta quinta-feira, 25, o Brighton por 4 a 0, em jogo adiado da 29ª rodada da Premier League, e ficou a um ponto do líder Arsenal, com um jogo a menos que os 'Gunners'.

O Arsenal ainda lidera com 77 pontos, seguido pelo City, segundo colocado com 76, e Liverpool, terceiro com 74. Mas os 'Citizens' têm um jogo pendente da 34ª rodada, contra o Tottenham fora de casa, e com isso são os únicos que só dependem de si para vencer o campeonato inglês.

Nesta quinta-feira, no estádio do Brighton (11º), o City deixou a vitória praticamente encaminhada logo na primeira meia hora: o belga Kevin de Bruyne, aos 17, e o inglês Phil Foden aos 26 e 34, fizeram 3 a 0 e o argentino Julián Álvarez fechou o placar no segundo tempo, aos 17.

O próximo jogo na corrida pela taça acontecerá no domingo, pela 35ª rodada. Os 'Gunners' visitarão o Tottenham (5º) em um complicado derby do norte de Londres às 10h00 (horário de Brasília), enquanto o time de Guardiola vai viajar para o City Ground para enfrentar o Nottingham Forest (17º), que luta para evitar o rebaixamento.