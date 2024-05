Manchester City vence o Chelsea e se classifica para a final da FA Cup | A TARDE

O atual campeão Manchester City se classificou neste sábado, 20, para a final da FA Cup ao vencer o Chelsea por 1 a 0 na reta final, superando assim a ressaca da recente eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

O português Bernardo Silva marcou o único gol aos 39 do segundo tempo de um jogo equilibrado no Estádio Wembley, em Londres, que recebe as duas semifinais além da grande decisão do torneio de futebol mais antigo do mundo.

Depois desta vitória, o City pretende manter o título da FA Cup e conquistar a dobradinha nesta temporada, vencendo também a Premier League, onde atualmente ocupa a primeira posição numa luta acirrada com Arsenal e Liverpool.

A equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola poderá enfrentar na final o Manchester United, seu eterno rival, que disputará a outra semifinal no domingo, contra o modesto Coventry, da segunda divisão inglesa.

A derrota deste sábado é a primeira do Chelsea de Pochettino desde que perdeu a final da Copa da Liga (1-0 na prorrogação) para o Liverpool, no final de fevereiro.