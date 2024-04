Manchester City vence Palace e permanece na briga pelo título inglês | A TARDE

O Manchester City venceu o Crystal Palace por 4 a 2 na manhã deste sábado, 6, pela 32ª da Premier League e permanece na busca do tetracampeonato seguido. No Selhurt Park, a equipe mandante até saiu na frente, mas viu a equipe de Guardiola empatar ainda na primeira etapa. Os gols foram marcados por Kevin De Bruyne (2x), Rico Lewis e Erling Haaland. Jean Mateta e Odsonne Edouard balançaram as redes para o Palace.

O resultado coloca os Citizens na 2ª colocação da tabela, com a mesma pontuação do Liverpool, que ainda joga na rodada. Ambas as equipes somam 70 pontos. Na sequência, o Arsenal, que ainda joga neste sábado, soma 68 pontos. O Crystal Palace segue na 14ª colocação, com 30 pontos.

No primeiro tempo do confronto, Mateta aproveitou o espaço e abriu o placar, que não durou muito. Minutos depois, Kevin De Bruyne empatou com um golaço chutando de fora da área, aproveitando o melhor momento da equipe de Manchester.

Nos 45 minutos finais, Guardiola colocou o inglês Grealish, que participou dos três gols seguintes. Deu a assistência para Rico Lewis marcar o gol da virada, e participou do terceiro, marcado por Haaland. Na reta final, o atleta ainda encontrou De Bruyne, que ampliou a vantagem e balançou as redes novamente.

Aos 41 minutos, Edouard até diminuiu a desvantagem, mas não conseguiu somar ponto algum ao Crystal Palace.

O próximo confronto do City será pela Champions League, nesta terça-feira, 9. A partida será contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das quartas de final.