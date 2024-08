Manchester United abre Premier League com vitória no fim sobre Fulham

- Foto: Darren Staples/AFP

Com um gol do atacante holandês Joshua Zirkzee, contratado na pré-temporada ao italiano Bologna, o Manchester United venceu nesta sexta-feira, 16, o Fulham por 1 a 0, no primeiro duelo da Premier League 2024-2025.

O atacante de 23 anos, que disputou sua primeira partida oficial pelo clube inglês, já foi aplaudido na estreia em Old Trafford: entrou após uma hora de jogo e marcou o gol da vitória aos 87 minutos, num jogo em que o United dominou mas custou a encontrar uma forma de balançar a rede adversária.

O camisa 11 conseguiu então finalizar um cruzamento do argentino Alejandro Garnacho, que também havia iniciado a partida no banco de reservas.

"Vencer aqui, no meu primeiro jogo em casa e marcar um gol... não poderia esperar nada melhor", disse Zirkzee, que custou cerca de 43,4 milhões de euros [aproximadamente R$ 262 milhões pela cotação atual], segundo a imprensa inglesa.



"É uma sensação incrível, não tenho palavras para descrevê-la", disse ele à televisão Sky Sports.

O técnico Erik Ten Hag, que não contou com o lesionado Rasmus Hojlund nesta abertura de campeonato, iniciou o duelo sem um atacante de ofício.

Os 'Red Devils' falharam repetidamente na precisão e esbarraram num inspirado Bernd Leno, goleiro alemão do Fulham, que evitou gols de Bruno Fernandes (29' e 34') e Mason Mount (53').

O Fulham, que na segunda etapa levava perigo no contra-ataque, teve a sua melhor oportunidade aos 66 minutos, num dois contra um em que só havia Harry Maguire na retaguarda, mas os londrinos não aproveitaram essa superioridade.

O gol de Zirkzee deixou os três pontos em Manchester.

Os dois novos reforços do United provenientes do Bayern de Munique e anunciados no início da semana, Noussair Mazraoui e Matthijs De Ligt, já fizeram sua estreia com seu novo time. O primeiro foi titular e o segundo entrou em campo aos 81 minutos.

A primeira rodada do campeonato inglês continua até segunda-feira. O duelo de maior destaque será no domingo, com a visita do atual campeão Manchester City ao Chelsea.

--- Programação da 1ª rodada da Premier League (horário de Brasília)

- Sexta-feira:

Manchester United - Fulham 1-0

- Sábado:

(08h30) Ipswich Town - Liverpool

(11h00) Arsenal - Wolverhampton

Everton - Brighton

Newcastle - Southampton

Nottingham - AFC Bournemouth

(13h30) West Ham - Aston Villa

- Domingo:

(10h00) Brentford - Crystal Palace

(12h30) Chelsea - Manchester City

- Segunda-feira:

(16h00) Leicester - Tottenham