Mangueirão é escolhido para estreia do Brasil nas eliminatórias

O estádio Mangueirão, em Belém (PA), foi escolhido para estreia do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida será contra a Bolívia no dia 8 de setembro.

Em publicação oficial, a Confederação Brasileira de Futebol destacou a reforma no estádio, que tem capacidade para 50 mil pessoas, e pontuou que delegados da Conmebol aprovaram o local após inspeção.



"As decisões na atual gestão visam unicamente as melhores condições técnicas e de logística para a Seleção Brasileira. Vamos buscar ao longo dessa eliminatória questões que consideramos prioritárias, como deslocamento dos jogadores, desgaste da equipe, menor distância entre os locais das partidas, infraestrutura que traga conforto e segurança para toda a delegação. Além disso, não será analisado um jogo isoladamente, e sim a melhor composição do conjunto das partidas", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A partida marcará a estreia de Fernando Diniz no comando da Seleção Brasileira. O atual técnico do Fluminense acumulará as funções até o meio de 2024, quando a CBF aguarda Carlo Ancelotti, do Real Madrid, para a disputa da Copa América nos Estados Unidos.