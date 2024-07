Manipulação de resultado é investigada pela PF em jogo do Brasileirão

De acordo com a PF, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão - Foto: Divulgação | Polícia Federal

Uma operação da Polícia Federal (PF), intitulada Jogo Limpo, foi deflagrada nesta quarta-feira, 26, para apurar possível manipulação de resultado em partida realizada no interior de São Paulo, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série D.

De acordo com a PF, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Patrocínio (MG), São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Tanguá (RJ) e Nova Friburgo (RJ).

A investigação teve início através de ofício da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o qual reportou que a movimentação das casas de apostas indicou que os apostadores detinham conhecimento prévio de que determinada equipe viria a perder o primeiro tempo da partida por ao menos dois gols.

Durante a partida, a equipe visitante sofreu três gols ainda no primeiro tempo, sendo um deles contra. São alvos da operação integrantes e ex-integrantes de uma das equipes.



O jogo em questão investigado pela PF é o duelo entre Inter de Limeira e Patrocinense, pelo grupo A7. Na ocasião, Kauê e Lucas Café marcaram para a equipe de Limeira e Richard Bala marcou contra, nos acréscimos do primeiro tempo.

Segundo o apurado pela PF, a empresa teria firmado parceria com um dos clubes e vários jogadores por ela agenciados foram contratados.

A investigação visa apurar a influência de tais pessoas no resultado da partida. Por fim, a polícia pontuou que a CBF colaborou desde o início com as investigações.

