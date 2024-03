Mansão de Cafu de R$ 40 milhões vai a leilão por ordem judicial | A TARDE

A 1ª Vara Cível de Barueri (SP) autorizou o leilão da mansão do ex-jogador de futebol Cafu, capitão do penta da Copa do Mundo pela seleção brasileira.

O lance inicial para adquirir o imóvel é de R$ 40 milhões. Se a casa não for arrematada até às 15h do dia 4 de abril, uma nova rodada de leilão será iniciada, podendo ser comprada pela metade do preço.

A dívida de Cafu é estimada em R$ 9,5 milhões. O valor é referente a uma ação movida pela VOB Cred Securitizadora contra a Capi-Penta International Football Player Ltda, empresa que tem o ex-jogador como dono.

Quando a casa for arrematada, Cafu e os demais moradores têm até 45 dias para deixar o local após a notificação.

A mansão foi construída em 2008 e fica no Residencial 02 de Alphaville. O imóvel está em bom estado de conservação. O terreno conta com 2.581 metros quadrados, quatro andares, piscina, quadra de futebol, salão de jogos, sala de cinema, sala de troféus, saunas e elevador.