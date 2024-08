Mansão de ídolo da Seleção vai novamente a leilão por divida milionária

Imóvel em questão é onde Cafu mora atualmente com sua família - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mansão que pertence ao ex-jogador Cafu, avaliada em torno de R$ 40 milhões, foi novamente colocada para leilão pela Justiça de São Paulo. A decisão foi publicada na última segunda-feira, 12.

De acordo com o Uol Esportes, o tribunal ainda chamou a atenção do ídolo brasileiro, dizendo que ele tenta atrasar de todas as formas o andamento do processo para evitar pagar uma dívida que supera R$ 10 milhões.

"O devedor se utiliza de todo e qualquer instrumento para retardar a marcha processual e evitar a satisfação da execução", disse o juiz Bruno Paes Straforini.

Segundo a publicação, o certame está marcado para o próximo dia 16 de setembro, às 15h, de forma online. O imóvel em questão é onde Cafu mora atualmente com sua família.

A ação judicial é movida pela Vob Cred Securitizadora, empresa que cobra uma dívida de cerca de R$ 10 milhões de Cafu e é referente a um processo aberto em fevereiro de 2018. O local possui penhoras estimadas em R$ 20 milhões.

Por fim, o Uol diz ainda que Cafu não nega a dívida e vem tentando evitar o leilão, com o argumento de que é sua residência e, como bem de família, não pode ser expropriada.