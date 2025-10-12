Mar Grande-Salvador: Patronos da Baía

POMPILIO SILVA, nadador - Foto: Acervo pessoal

A humanidade tenta compreender o tempo há milhares de anos.Há quem o veja como aliado; outros, como inimigo.

O certo é que o ser humano muitas vezes se torna refém da ação do tempo sobre si. Envelhecer é um processo natural, que acontece dia após dia. Entretanto, a fase da vida mais associada ao envelhecimento é a terceira idade. Os idosos tendem a sentir com mais intensidade, no corpo e na mente, os efeitos potentes das décadas vividas.

O esporte pode ser uma alternativa eficaz para amenizar os impactos do envelhecimento e proporcionar mais qualidade de vida nessa etapa. A Travessia Mar Grande-Salvador traz grandes exemplos de vitalidade e superação entre atletas da terceira idade.

Um deles é Pompilio da Silva. Com 83 anos, ele continua ativo e praticando esportes quase diariamente. Agora, se prepara para mais uma edição da Travessia. Orgulhoso, relembra seu início: “Pratico esporte desde os 10 anos de idade. Fui atleta da equipe Esporte Clube Corinthians [de Norio Ohata], que foi tricampeão brasileiro na década de 60, justamente nessa prova. Ele, conhecendo minha capacidade, me incentivou a participar. Minha primeira Mar Grande foi em 1987”.

Nesta edição, Pompilio fará sua ‘última dança’ e pretende encerrar o ciclo com estilo: “Quero encerrar minha história na travessia com chave de ouro. Pretendo quebrar o recorde de idade e tempo”, afirma o experiente nadador.

Pompilio destacou o que é essencial na sua preparação para mais uma edição de travessia : “uma alimentação balanceada, manter o ritmo de treinamento, andar em paz e harmonia”, Disse o nadador, que tem 22 maratonas aquáticas no currículo.

Com um pouco menos de idade, mas com igual experiência, Desiree Dália, de 70 anos, também tem uma trajetória marcante. Participa da Travessia desde 1991 e, ao completar sete décadas de vida, acompanhará a 70ª edição da prova. “Eu fazia parte de uma equipe de corrida. Um dia, faltou uma nadadora, e eu fui. A natação, para mim, é desafio e prazer. Sinto muita alegria em estar nadando”.

Dona de uma academia que também oferece aulas de natação, Desiree faz uma relação entre os desafios da prova e os da vida: “Na vida, a gente faz várias travessias. Durante a pandemia, enfrentei uma grande travessia à frente da minha empresa. Isso serve para tudo na vida – para os filhos, relacionamentos... Até pegar fila no supermercado é uma mini travessia”, brinca a experiente nadadora.

Este ano, ela encara um desafio ainda maior. No dia da prova, Desiree partirá da Barra, no sentido contrário da travessia tradicional, retornando em seguida, o que totalizará um percurso de 24 km. Ela destaca, como um dos seus legados, o incentivo à prática de atividade física: “É importante despertar nas pessoas a necessidade de se exercitar. Não precisa ser natação – pode ser caminhada, ciclismo, futebol... o essencial é que seja algo prazeroso”.

Tanto Pompilio quanto Desiree cairão na água para mais uma edição da Travessia Mar Grande-Salvador. A idade, nesse contexto, é apenas um número – relevante, sim, mas longe de ser um impedimento para qualquer coisa. São histórias de superação que mostram como a vida, com esporte não só fica melhor, mas muitas vezes mais longa também.

A Travessia Mar Grande-Salvador deste ano acontecerá no dia 29 de Novembro. A largada da travessia terá início a partir das 8h da manhã, na Praia do Duro, e o público poderá aguardar a chegada dos nadadores na a Praia do Porto da Barra. Esse evento é uma realização da Atarde FM e do Grupo Atarde, com a produção da Viramundo e organização da Ambiance Esporte.