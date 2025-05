Maratona Salvador entra para elite das corridas de rua no Brasil

NO TOPO!

Maratona Salvador se torna uma corrida de elite no calendário nacional da modalidade - Foto: Divulgação / Saltur

A Maratona Salvador acaba de entrar para um grupo seleto. O evento baiano recebeu o selo da World Athletics, a Federação Internacional de Atletismo, e passa a integrar o calendário oficial das provas certificadas no Brasil. A edição de 2025 será nos dias 20 e 21 de setembro, com expectativa de reunir mais de 15 mil corredores de todo o país.

Com a chancela da federação, a competição poderá homologar recordes nacionais e internacionais, além de permitir que atletas federados somem pontos no ranking mundial.

O selo leva em conta uma série de critérios técnicos e operacionais, como medição oficial do percurso, estrutura de hidratação, suporte médico, controle de doping, seguros, atendimento ao atleta e serviços em geral.

Organizada pela Saltur (Empresa Salvador Turismo), vinculada à prefeitura da capital baiana, a Maratona Salvador agora se junta a apenas outras seis provas no Brasil com esse reconhecimento internacional. Entre elas estão a SP City Marathon, a Maratona do Rio e a Maratona de Porto Alegre.

Com largada no Parque dos Ventos, na Orla da Boca do Rio, o evento oferece percursos para todos os perfis. Além dos 42 km da maratona, também haverá provas de 5K, 10K e 21K.

A diversidade de distâncias e o padrão de organização têm atraído não apenas atletas de alto rendimento, mas também marcas de peso, como a Olympikus, patrocinadora da prova e considerada a maior fabricante nacional de calçados esportivos.

Além da competição em si, o evento movimenta a economia local, fortalece o turismo esportivo e projeta Salvador no circuito internacional da corrida de rua. A corrida, que une saúde, bem-estar e desempenho, segue consolidando seu lugar no mapa das grandes provas do atletismo mundial.