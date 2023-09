Marcelo Affonso exalta parceria e convoca público ao A TARDE Run

Iniciado na manhã deste domingo, 17, o Giro A TARDE contou com a participação de mais de 500 ciclistas inscritos que curtiram um belo passeio por pontos importantes da orla marítima de Salvador. Promovida pelo Grupo A TARDE, a ação busca incentivar a pratica esportiva e também celebrar o dia mundial sem carro.

Para um evento deste porte acontecer, é necessário um trabalho de produção profissional. Segundo Marcelo Affonso, representante da Heads Events, organizadora do Giro A TARDE, a ação mostra a tradição de A TARDE em promover ações esportivas do tipo. Ele ressalta que no dia 15 de outubro ocorrerá o A TARDE Run, maratona que será realizada na Fonte Nova, que celebra os 111 anos do Grupo A TARDE.

"A Heads Eventos e Viramundo veio abraçar com o Jornal A Tarde para apoiar essa iniciativa maravilhosa de estar realizando a partir de agora grandes eventos esportivos. Na verdade, retomando os eventos esportivos que o Jornal A TARDE sempre teve esse característica, como a Travessia Salvador-Mar Grande e agora abraçando tanto o ciclismo quanto a corrida também A gente vai realizar o A TARDE Run, outro evento de grande porte que o A Tardei estará realizando", explicou Marcelo ao Portal A TARDE .

Marcelo Affonso revelou as dificuldades do setor de produção de um evento esportivo, desde o planejamento, a estruturação e a execução no dia estipulado. Além do suporte aos atletas, é necessário ter a chancela de órgãos públicos dos governos estadual e municipal.

"Só quem está mergulhado em produção, sabe o trabalho que dá, que não se resume somente no dia do evento, ele já vem acontecendo de dois a três meses, desde a captação, a contratação dos fornecedores, até culminar na data do evento, quando você está realizando exatamente a produção mais específica. Aqui é a cereja do bolo", disse.

"Esse evento ele é abraçado pelo Governo do Estado que ele dá todo suporte, juntamente com a Prefeitura. Esses órgãos são quem permitem que as coisas fiquem oficializada perante a sociedade. A Transalvador, a Polícia Militar, o Pelotão Águia, toda a estrurura de ambulância, mais os motociclistas que dão suporte é que permite que a coisa aconteça co segurança e viabilize dando conforto a quem está pedalando", complementou.

Sem caráter de competição, o Giro A TARDE é uma ação para os apaixonados por bikes apreciarem belezas naturais de Salvador e cuidarem da saúde. A organização está a cargo da Heads Events, com produção da Viramundo, garantindo segurança e qualidade na experiência de todos os participantes.