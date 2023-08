Marcelo pode ser afastado pela Conmebol por tempo determinado

O lateral-esquerdo do Fluminense, Marcelo, foi denunciado pela Conmebol em virtude da expulsão no jogo contra o Argentinos Juniors, na última terça-feira, 1º, e pode não jogar os próximos jogos da Libertadores. O camisa 12 foi punido aos 10 minutos do segundo tempo, após lance em que acabou pisando na perna do zagueiro Luciano Sánchez. As informações são do UOL.

Marcelo foi enquadrado no artigo 14.1, inciso b do código disciplinar da Conmebol.O artigo fala em "suspensão por pelo menos um jogo na competição ou por um tempo determinado". O inciso aponta que a sanção pode acontecer por "jogada brusca grave, que venha a ocorrer por meio da entrada violenta ou disputa de bola que ponha em risco a integridade física de um adversário; lance no qual o infrator use força excessiva ou aja com brutalidade (jogadores)".

O documento traz ainda o relato do árbitro chileno Piero Maza para ter aplicado o cartão vermelho. "Jogo brusco grave: foi expulso por jogo brusco grave, por dar uma pancada na altura da canela, provocando uma lesão no rival. Dado o anterior, o jogador atingido foi substituído", apontou.

O Fluminense acionou a Conmebol em uma tentativa de anular a expulsão de Marcelo. O Tricolor, porém, entende ser um movimento complicado diante do que aponta a entidade quanto a alterações de decisões de campo.

Sánchez teve alta do hospital, na quarta-feira (2), menos de um dia após sofrer uma lesão. Ele sofreu uma luxação no joelho esquerdo e deve ficar afastado dos gramados de 10 a 12 meses.