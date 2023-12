Marcus D’Almeida e Rebeca Andrade são eleitos atletas do ano | A TARDE

A 24ª edição do Prêmio Brasil Olímpico foi realizada na noite desta sexta-feira, 15, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e contou com cobertura completa do Portal A TARDE. Os grandes premiados da noite foram Marcus D’Almeida, do tiro com arco, e Rebeca Andrade, da ginástica artística. Ambos receberam o Troféu Rei Pelé, que é dado ao melhor atleta do ano.

Na final, Marcus superou Filipe Toledo, do surfe, e Hugo Calderano, do tênis de mesa, mas em seu discurso, fez questão de “dividir” com os concorrentes e exaltar todos os atletas brasileiros.

“Eu nem acredito que isso está acontecendo, porque eu venho de uma modalidade que ninguém nem conhecia aqui, ninguém sabia que o nome era tiro com arco, todo mundo só chama de arco e flecha. Hoje estou aqui, representando e fazendo toda a minha modalidade sonhar que isso é possível. Quero agradecer a todos os atletas do Brasil pelo nível que a gente coloca, por tudo que a gente faz pelo Brasil. Esse título não é só meu, é do Filipinho (Toledo), é do Hugo (Calderano), é de todo mundo que sonha em viver do esporte no Brasil”, disse o arqueiro brasileiro.

MARCUS D'ALMEIDA É O ATLETA DO ANO 🏆🇧🇷



Marcus D'almeida vence o Troféu Rei Pelé do Prêmio Brasil Olímpico 2023!



O melhor arqueiro do mundo é eleito também o melhor atleta olímpico do país pelo seu desempenho AVASSALADOR nesse ano. 🏹



Conquista mais que merecida do Marcus! 😎 pic.twitter.com/eNxGoAJjmu — Time Brasil (@timebrasil) December 16, 2023

Já Rebeca Andrade, concorreu com Bia Haddad Maia, do tênis, e a dupla do vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia, mas garantiu, pelo terceiro ano consecutivo, o prêmio de melhor atleta do ano, que a partir deste ano é chamado de Troféu Rei Pelé.



“Fico muito feliz e honrada. Sempre que a gente é indicado, já é algo maravilhoso. Não sou só eu que estou ali, apesar de ser meu rosto, mas é toda uma equipe que dá suporte, ensina e ajuda a gente. Para que hoje eu estivesse aqui, precisei deles. A gente esperava muito os resultados neste ano, que foi cheio de realizações e conquistas”, disse a ginasta.

REBECA ANDRADE É A ATLETA DO ANO 🏆🇧🇷



Rebeca Andrade conquista o Troféu Rei Pelé do Prêmio Brasil Olímpico 2023!



Após uma temporada incrível, a ginasta é coroada a melhor atleta olímpica do país pela 3ª vez CONSECUTIVA. 🔥



Ela não cansa de fazer história! 😍 pic.twitter.com/I4FgfbY1SN — Time Brasil (@timebrasil) December 16, 2023

Baianos premiados

Além da principal premiação da noite, atletas baianos também foram destaque no Prêmio Brasil Olímpico com conquistas individuais. Bia Ferreira foi eleita a melhor pugilista, Ana Marcela a melhor nadadora de maratonas aquáticas e Isaquias Queiroz o melhor canoísta.

Confira a lista com os vencedores de todas as categorias:

Inspire Riachuelo: Bruna Takahashi (tênis de mesa)

Adhemar Ferreira da Silva: Chiaki Ishii (judô)

Espírito Olímpico: Fernando Sampaio

Destaques Jogos da Juventude: Larissa Borba (natação) e Daniel Santos (ciclismo)

Revelação: Maria Eduarda Alexandre (ginástica)

Retorno do Ano: Alison dos Santos (atletismo)

Técnico coletivo: Ramon Ito (beisebol)

Equipe masculina: beisebol

Equipe feminina: vôlei

Atleta influenciador: Luccas Abreu

Atleta da torcida: Flávia Saraiva (ginástica)

Técnico individual: Camila Ferezin (ginástica rítmica)