Marquinhos destaca intensidade da Seleção na vitória contra o Peru

A Seleção Brasileira venceu sua segunda partida consecutiva nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na noite da última terça-feira, 12, o time verde amarelo venceu o Peru fora de casa por 1 a 0, em jogo realizado no estádio Nacional de Lima. O gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Marquinhos, nos minutos finais da partida.

O capitão do Brasil fez um resumo do jogo. Ele explicou que o time busca pressionar o adversário com um estilo de jogo intenso, a pedido do treinador Fernando Diniz. Ele enalteceu que a equipe não sofreu gols e que a jogada de bola parada decide partidas.

"Essa vai ser a cara da Seleção. A gente tem um jogo muito agressivo. O professor insiste muito nisso. Foi muito bom não termos tomado gol, jogo difícil que foi. A gente já esperava. Claro, cada jogo tem sua história e temos que buscar o resultado independente da maneira que o adversário joga. Hoje saiu numa bola parada, onde ninguém imaginava, mas define jogo também", explicou o defensor em entrevista a TV Globo.

Com o resultado, o Brasil soma seis pontos ganhos e está na liderança das Eliminatórias, por ter um maior saldo de gols que a vice-líder Argentina. O próximo compromisso da Seleção Será contra a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Na sequência, o time visita o Uruguai, em Montevidéu.