Marquinhos e Neymar se apresentam e completam seleção em Cuiabá | A TARDE

O zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar se apresentaram nesta terça-feira, 10, à seleção brasileira em Cuiabá e completaram o grupo de 23 convocados pelo técnico Fernando Diniz visando as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro confronto da seleção brasileira será na quinta-feira, 12, às 21h30 (horário de Brasília) na Arena Pantanal, na capital mato-grossense. Na próxima terça, 17, a seleção encara o Uruguai, em Montevidéu.

Diniz comanda hoje o primeiro treino todos os jogadores. Penúltimo jogador a chegar na concentração, Marquinhos, demonstrou entusiasmo em integrar mais uma vez o escrete canarinho.

“É pouco tempo de treinamento, então a gente tem que adaptar o mais rápido possível, conversar bastante, treinar bastante, ver o que o professor tem pra passar para que a gente possa fazer dois grandes jogos e ir crescendo nesse começo de ciclo, se conhecendo cada vez mais. Acho que esse é o objetivo mais importante. Vitória é muito importante nas eliminatórias, a gente sabe o quanto são difíceis os jogos, então tem que colher pontos pra que a gente possa conseguir essa classificação lá na frente”, afirmou.

Último a desembarcar em Cuiabá nesta terça, 12, Neymar também disse estar animado com os próximos desafios do Brasil.

“É uma expectativa grande de fazer bons jogos, de vencer, de ganhar. E, com certeza, a felicidade é maior ainda de estar representando a seleção brasileira”, disse o atacante.

O país estreou nas Eliminatórias goleando a Bolívia por 5 a 1, no Mangueirão, em Belém. Na segunda rodada, a seleção venceu o Peru por 1 a 0 fora de casa. O Brasil lidera a classificação geral, com seis pontos, seguido por Argentina (também com seis, mas com saldo de gols inferior) em segundo e Colômbia em terceiro lugar, com quatro pontos.

Com o aumento do total de seleções participantes na próxima Copa - serão 48 equipes -, também subiu para seis vagas o número de vagas diretas, e ainda há a possibilidade de mais uma na repescagem.

Além do Brasil, outros nove países competem nas Eliminatórias: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Os jogos ocorrem em turno e returno, totalizando 18 partidas para cada equipe. A última rodada está prevista para 9 de setembro de 2025. Ainda este ano serão realizadas a quinta e sexta rodadas.