Marrocos faz história e classifica para oitavas; Colômbia fica em 1°

No último dia da primeira fase da Copa do Mundo feminino de 2023, o grupo H conheceu as suas classificadas, com direito a zebra. A Colômbia garantiu a primeira colocação após as duas vitórias contra as seleções da Coréia do sul e Alemanha, já o segundo lugar ficou para a surpreende seleção do Marrocos, que fazendo a sua estreia em Mundiais, assegurou logo de cara a classificação para o mata-mata na última rodada com a vitória diante das colombianas, com gol da Anissa Lahmari, e o empate da Alemanha.

Com as seleções garantidas para a próxima fase, os confrontos já estão definidos: a Colômbia jogará contra a Jamaica, segunda colocada do grupo F, já o Marrocos, enfrentará a França, que classificou em primeiro lugar.

A seleção do Marrocos garantiu a sua vaga nas oitavas de final eliminando uma das favoritas ao título, a Alemanha, que jamais tinha caído na fase de grupos da competição. Apesar da derrota por 7x0 no primeiro jogo do mundial, as marroquinas conseguiram reverter a situação após uma vitória diante da Coréia do sul e, na última rodada aplicando o placar favorável de 1x0 contra a seleção colombiana. E falando em Colômbia, esta é a primeira vez que a a seleção sul-americana classifica na primeira colocação e a segunda que garante vaga para as oitavas de final, igualando a sua melhor marca, que ocorreu em 2015, na Copa do Mundo do Canadá.

Oitavas de final

Na próxima fase, a Colômbia enfrentará a seleção da Jamaica em busca de superar a sua melhor colocação no torneio e conseguir a classificação para as quartas de final na terça-feira, 8 de agosto, às 5h da manhã. Para conseguir tal feito, buscam em Catalina Usme, capitã da seleção, e Linda Caicedo, artilheira da seleção na Copa, uma atuação como a do jogo contra as alemãs, quando conseguiram colocar pressão na 2ª do ranking e garantiram a vitória por 2x1, garantindo vaga para a próxima ainda na segunda rodada.

O Marrocos, que já fez história, jogara contra a França, líder do grupo F, também na terça-feira, 8, às 8h da manha, em busca de repetir o feito da seleção masculina e chegar entre as melhores seleções da competição. Anissa Lahmari e Abtissam Jraidi são as artilheiras da equipe com 1 gol cada.