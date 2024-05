Marselha e Atalanta empatam na ida das 'semis' da Liga Europa | A TARDE

Olympique de Marselha e Atalanta deixaram sua disputa em aberto ao empatarem em 1 a 1 no jogo de ida das semifinais da Liga Europa, nesta quinta-feira (2) na França.

A partida da próxima quinta-feira, em Bérgamo, no norte da Itália, vai definir portanto, qual dos dois se classificará para a final.

A Atalanta, atual sexta colocada na Serie A, abriu o placar por intermédio do centroavante Gianluca Scamacca logo aos 11 minutos e o OM, que fez um bom jogo apesar de não ter conseguido a vitória, empatou com um gol do zagueiro congolês Chancel Mbemba, com um disparo de fora da área aos 20 minutos.

No restante da partida, o Olympique de Marselha foi melhor e procurou mais o gol, mas o placar permaneceu inalterado, apesar de duas chances claras não aproveitadas pelo atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang e pelo meia marroquino Azzedine Ounahi.

Por isso a sensação após o apito final foi de uma certa frustração por parte dos franceses, embora o seu esforço tenha sido reconhecido pelos seus torcedores, que se despediram da equipe com aplausos e gritos de incentivo.

A Liga Europa é justamente a tábua de salvação que resta ao OM para uma temporada decepcionante, onde na Ligue 1 francesa ocupa apenas o sétimo lugar.

Quem triunfar no duelo Atalanta-Olympique de Marselha da próxima semana vai enfrentar na final no dia 22 de maio, em Dublin, na Irlanda, o vencedor da outra semifinal, entre Bayer Leverkusen e Roma.

O time alemão encaminhou sua classificação nesta quinta-feira ao vencer por 2 a 0 no jogo de ida, disputado no Estádio Olímpico na capital italiana.