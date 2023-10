Mater Dei perde liderança após derrota contra Homecoop | A TARDE

O Homecoop superou o Mater Dei com uma goleada de 8 a 3 nesse sábado, 30, em partida válida pela sexta rodada da 1ª Copa da Saúde Vitalmed 30 anos, em Salvador, no Clube Campomar.

Com o resultado, o Mater Dei sai da liderança do campeonato, ocupando agora o 2ª lugar com 12 pontos. O time joga novamente no próximo sábado, 7, quando recebe o Kofre, às 15h, na 7ª e última rodada antes da segunda fase do torneio. Já o Homecoop, ocupando o 7ª lugar com 3 pontos, enfrenta a Vitalmed, em 5ª com 9 pontos, às 16h.

A maior goleada do campeonato aconteceu nesta sexta rodada. A Vitalmed ganhou por 18x3 da última colocada, Vitarecoop. Com esse resultado, a Vitalmed agora lidera o campeonato com 12 pontos.

O único empate da rodada foi entre Kofre e Air Liquide em 3x3. Com o empate, a Kofre perdeu a vice liderança e caiu uma casa, ocupando agora a 3ª posição na tabela de classificação. A Air Liquide se manteve na 4ª colocação com 10 pontos.

A Vitalcare também goleou o Boa Saúde por 5x2 e segurou o 6ª lugar, com 6 na pontuação. Já o Boa Saúde desceu duas casas na tabela e agora está em 5ª, com 10 pontos.

Falta apenas uma rodada para a segunda fase 1ª Copa da Saúde Vitalmed 30 anos. A 7ª e última rodada acontecerá no próximo sábado. Dos oito times que estão disputando o campeonato, só os seis melhores irão para segunda fase.

Na próxima etapa do campeonato, que tem início no dia 14 de outubro, serão dois grupos com três equipes cada, classificando-se os dois melhores times de cada grupo para as semifinais.

A 1° Copa da Saúde Vitalmed 30 anos é mais uma realização de Elizeu Godoy Sports em parceria com o Sindhosba - Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia, Unimed e Air Liquide. O campeonato conta com apoio do Grupo A TARDE, Clube Recreativo Campomar e Rede Excelsior de Comunicação.